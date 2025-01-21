Количество погибших в гостинице в Турции увеличилось до 66 человек

Губернатор Болу Абдулализ Айдын в эфире телеканала TRT Haber сообщил, что огонь вспыхнул в одном из номеров и распространился по всему зданию. Постояльцы были эвакуированы в другие отели. На место происшествия направились пожарные, управление по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям (AFAD), национальный медицинский спасательный отряд (UMKE), бригады медицинских работников и вертолеты.