Количество погибших в гостинице в Турции увеличилось до 66 человек
Число погибших при пожаре в гостинице в черте горнолыжного курорта Карталкая в турецкой провинции Болу выросло до 66 человек, еще 51 пострадал. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в X.
Утром 21 января Ерликая писал о 10 погибших и 32 пострадавших. По его словам, сообщение о пожаре в гостинице поступило в 3:27 по местному времени (совпадает с мск). Всего на момент возгорания в отеле находились 238 постояльцев.
Губернатор Болу Абдулализ Айдын в эфире телеканала TRT Haber сообщил, что огонь вспыхнул в одном из номеров и распространился по всему зданию. Постояльцы были эвакуированы в другие отели. На место происшествия направились пожарные, управление по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям (AFAD), национальный медицинский спасательный отряд (UMKE), бригады медицинских работников и вертолеты.
Посольство России в Турции выразило соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в отеле Карталкая и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.