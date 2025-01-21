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Региональные программы подобные «Времени героев» заработают в ближайшее время

Ведомости

Российские регионы ответственно отнеслись к поручению об открытии региональных программ, которые будут работать подобно «Времени героев», в ближайшее время они заработают в большинстве субъектов, сообщил ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. 

«Регионы очень ответственно отнеслись к поручению президента об открытии региональных программ, которые будут работать подобно "Времени героев". Полагаю, в ближайшее время они заработают в большинстве регионов», – сказал он.

Субъекты будут самостоятельно устанавливать правила отбора на эти программы и требования к участникам. При этом общие требования, которые закреплены в федеральной программе, должны с ней соотноситься. 

Программа «Время героев» была запущена после предложения президента РФ Владимира Путина, которое он представил на послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 г. Целью программы является подготовка компетентных руководителей из числа участников специальной военной операции для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях.

14 декабря того же года на XXII съезде «Единой России» Путин предложил запустить аналогичные «Времени героев» программы в регионах. По его словам, на сегодняшний день такие уже запущены в ХМАО, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и в Ставропольском крае.

Регистрация участников дополнительного отбора на нынешнюю программу завершается 25 января в 12:00 по мск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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