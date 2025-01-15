Чем займутся отобранные с участием администрации «социальные архитекторы»

Специалисты должны заниматься разработкой и реализацией общественно значимых проектов, площадок коммуникации власти и общества, передовых социальных практик, мониторингом и прогнозированием социальных процессов, оперативным реагированием на социальные риски и вызовы, вовлечением граждан в реализацию задач разного уровня, говорится на сайте проекта. Существует запрос на людей, владеющих новыми инструментами для работы в сетевом пространстве, это сплав медийщика, технолога, организатора, говорит Гусев. «Сейчас, к примеру, одна из самых горячих тем – что будет с теми, кто возвращается со спецоперации. И как раз социальные архитекторы могут делать так, чтобы эти люди встраивались в общество», – считает эксперт. По его словам, «Справедливая Россия» может взять кого-то из участников конкурса для работы на избирательной кампании партии.