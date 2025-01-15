Чем займутся отобранные с участием администрации «социальные архитекторы»О старте конкурса объявил первый замруководителя АП Сергей Кириенко
О старте конкурса «Социальные архитекторы» 14 января объявил первый замруководителя администрации президента (АП) Сергей Кириенко. «Мы предложили это не как проект конкурса политологов, политтехнологов или обществоведов, а все-таки с названием «конкурс социальных архитекторов», – отметил он. – То есть людей, которые в состоянии анализировать, придумывать, находить нестандартные решения и реализовывать проекты, которые меняют жизнь людей к лучшему по всей нашей большой стране».
19 и 28 ноября 2024 г. «Ведомости» писали о том, что АП планирует запустить такой конкурс для людей, которые смогут «облечь в рамку» проекты в гуманитарной сфере. Этот конкурс будет решать задачу по отбору специалистов, которые впоследствии смогут работать на выборах разного уровня. Именно политтехнологи и гражданские активисты с организационным опытом составят костяк участников конкурса, сказал «Ведомостям» собеседник, близкий к АП. На Старой площади поняли, что есть сотни людей, которые «не очень поддаются учету», но научились влиять «на общественное сознание и общественное действие», говорит еще один источник, близкий к АП.
Чтобы стать «социальным архитектором» нужно с 14 января по 11 февраля пройти регистрацию, заполнить анкету и написать эссе. Затем в I квартале пройдет дистанционный этап конкурса – комплексный «тест оценки потенциала», также нужно будет заполнить биографическую анкету и выполнить задание по описанию «успешного кейса». После оценки результатов лучших участников пригласят к очному этапу, который пройдет весной – в начале лета. Им нужно пройти контрольное тестирование и комплексную оценку компетенций (см. врез). После этого будет финал конкурса, призом в котором будет грант на обучение по программе развития Высшей школы госуправления РАНХиГС. Также победители смогут пройти стажировку в социально-политических проектах в 2025–2026 гг.
Отбирать «социальных архитекторов» будут в рамках проекта «Лидеры России» при поддержке АНО «Россия – страна возможностей» и РАНХиГС, а также Экспертного института социальных исследований. В экспертный совет конкурса входят начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев, политтехнологи Фирдус Алиев и Евгений Минченко, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, заместитель полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов, руководитель центрального исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов, сенатор Сергей Перминов (отвечает за выборы в «Единой России»), губернатор Кировской области, экс-сотрудник АП Александр Соколов, депутат Госдумы от «Справедливой России», политтехнолог Дмитрий Гусев и др.
Направления конкурсного отбора
Конкурсный отбор будет проводиться по пяти направлениям: руководитель проекта, социальный аналитик, медиаменеджер, организатор проекта, интернет-технолог. В качестве примеров практик социальной архитектуры представители конкурса называют организацию общественных слушаний, проекты инициативного бюджетирования, развитие территориального общественного самоуправления, работу с участниками спецоперации и молодежью, патриотическое воспитание, экологию, межнациональные и межконфессиональные отношения, продвижение традиционных ценностей, популяризацию здорового образа жизни, развитие механизмов обратной связи и просветительскую деятельность.
Специалисты должны заниматься разработкой и реализацией общественно значимых проектов, площадок коммуникации власти и общества, передовых социальных практик, мониторингом и прогнозированием социальных процессов, оперативным реагированием на социальные риски и вызовы, вовлечением граждан в реализацию задач разного уровня, говорится на сайте проекта. Существует запрос на людей, владеющих новыми инструментами для работы в сетевом пространстве, это сплав медийщика, технолога, организатора, говорит Гусев. «Сейчас, к примеру, одна из самых горячих тем – что будет с теми, кто возвращается со спецоперации. И как раз социальные архитекторы могут делать так, чтобы эти люди встраивались в общество», – считает эксперт. По его словам, «Справедливая Россия» может взять кого-то из участников конкурса для работы на избирательной кампании партии.
Старт конкурса «социальных архитекторов» дополняет линейку профессиональных и карьерных лифтов, созданных АП, говорит руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков: «Этот конкурс должен сформировать новую среду для тех, кто придумывает и реализует социальные проекты». Если проекты победителей будут иметь политическое значение, то эксперт не исключает участия победителей и участников конкурса и в избирательных кампаниях.