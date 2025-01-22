В Москве сотрудник банка похитил из ячейки клиента 180 млн рублей

Согласно статистике Банка России, с июля по сентябрь 2024 г. мошенники украли у граждан и бизнеса 9,3 млрд руб. Количество хищений за период выросло на 35,6% до 348 593 случаев. Банкам из этих средств удалось вернуть 11,9% – 1,1 млрд руб. В годовой динамике также отмечается значительный рост по объему хищений – в 2,6 раза, в количественном выражении рост составил 20%.