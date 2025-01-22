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В Москве сотрудник банка похитил из ячейки клиента 180 млн рублей

Ведомости

Сотрудник московского отделения банка украл из ячейки порядка 180 млн руб., принадлежащих клиенту. Подозреваемый задержан в одном из аэропортов столицы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Когда работники финансово-кредитного учреждения обнаружили пропажу, они обратились в полицию. <…> Выяснилось, что злоумышленник выносил наличные из банковского хранилища по частям. Последнюю партию в размере 35 млн руб. он конвертировал в криптовалюту», – написала Волк.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Он был арестован.

Согласно статистике Банка России, с июля по сентябрь 2024 г. мошенники украли у граждан и бизнеса 9,3 млрд руб. Количество хищений за период выросло на 35,6% до 348 593 случаев. Банкам из этих средств удалось вернуть 11,9% – 1,1 млрд руб. В годовой динамике также отмечается значительный рост по объему хищений – в 2,6 раза, в количественном выражении рост составил 20%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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