В Москве сотрудник банка похитил из ячейки клиента 180 млн рублей
Сотрудник московского отделения банка украл из ячейки порядка 180 млн руб., принадлежащих клиенту. Подозреваемый задержан в одном из аэропортов столицы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
«Когда работники финансово-кредитного учреждения обнаружили пропажу, они обратились в полицию. <…> Выяснилось, что злоумышленник выносил наличные из банковского хранилища по частям. Последнюю партию в размере 35 млн руб. он конвертировал в криптовалюту», – написала Волк.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Он был арестован.
Согласно статистике Банка России, с июля по сентябрь 2024 г. мошенники украли у граждан и бизнеса 9,3 млрд руб. Количество хищений за период выросло на 35,6% до 348 593 случаев. Банкам из этих средств удалось вернуть 11,9% – 1,1 млрд руб. В годовой динамике также отмечается значительный рост по объему хищений – в 2,6 раза, в количественном выражении рост составил 20%.