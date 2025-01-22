Дело о мошенничестве против экс-замминистра МЧС Барышева направлено в суд

По данным ведомства, Барышев с 2017 по 2019 г. представил в суд подложные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением, в результате чего неправомерно получил трехкомнатную квартиру в Московском регионе. Ущерб государству составил не менее 20 млн руб. Квартиру суд арестовал, добавили в СК.