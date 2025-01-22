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Дело о мошенничестве против экс-замминистра МЧС Барышева направлено в суд

Ведомости

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего замминистра МЧС и Минприроды России Павла Барышева, который обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере и фальсификации доказательств. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК).

По данным ведомства, Барышев с 2017 по 2019 г. представил в суд подложные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением, в результате чего неправомерно получил трехкомнатную квартиру в Московском регионе. Ущерб государству составил не менее 20 млн руб. Квартиру суд арестовал, добавили в СК.

Барышев занимал пост заместителя главы МЧС России с февраля 2017 г. В мае 2021 г. президент России Владимир Путин освободил его от должности. Причина отставки в указе не уточнялась.

Весной 2023 г. Барышев был назначен заместителем главы Минприроды. На этом посту он курировал специальный отдел, который занимается исполнением в ведомстве законодательства в области защиты государственной тайны. В июне 2024 г. председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Барышева от должности в связи с выходом на пенсию.

Экс-чиновник награжден медалями за заслуги перед Отечеством I-II степени, имеет Орден Почета, удостоен звания «Заслуженный спасатель РФ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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