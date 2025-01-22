Дело о мошенничестве против экс-замминистра МЧС Барышева направлено в суд
В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего замминистра МЧС и Минприроды России Павла Барышева, который обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере и фальсификации доказательств. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК).
По данным ведомства, Барышев с 2017 по 2019 г. представил в суд подложные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением, в результате чего неправомерно получил трехкомнатную квартиру в Московском регионе. Ущерб государству составил не менее 20 млн руб. Квартиру суд арестовал, добавили в СК.
Барышев занимал пост заместителя главы МЧС России с февраля 2017 г. В мае 2021 г. президент России Владимир Путин освободил его от должности. Причина отставки в указе не уточнялась.
Весной 2023 г. Барышев был назначен заместителем главы Минприроды. На этом посту он курировал специальный отдел, который занимается исполнением в ведомстве законодательства в области защиты государственной тайны. В июне 2024 г. председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Барышева от должности в связи с выходом на пенсию.
Экс-чиновник награжден медалями за заслуги перед Отечеством I-II степени, имеет Орден Почета, удостоен звания «Заслуженный спасатель РФ».