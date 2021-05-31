Павел Барышев ушел с поста замглавы МЧС

Барышев закончил Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск и факультет гражданской обороны Военно-инженерной академии им. В.В. Куйбышева. Работал начальником Академии гражданской защиты МЧС. Пост заместителя главы ведомства занимал с февраля 2017 года.