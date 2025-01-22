Суд продлил домашний арест блогеру Лерчек и двум фигурантам дела
Троицкий суд Москвы продлил домашний арест блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), ее бывшему мужу Артему Чекалину и соучредителю компании по продаже косметики ООО «Лейтик мейкап» Роману Вишняку, который также является фигурантом уголовного дела. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
С ходатайством о продлении меры пресечения выступил следователь. Срок домашнего ареста всех фигурантов продлен на два месяца и одни сутки.
3 октября 2024 г. Чекалиным предъявили обвинения в нелегальном выводе за рубеж более 250 млн руб. (п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). На следующий день суд отправил их и Вишняка под домашний арест.
По версии следствия, блогеры и их партнер по бизнесу создали фитнес-марафон, который продавали онлайн. Договоры заключались с иностранными юрлицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка. Организаторы марафона предоставляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.
Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании Чекалина и Вишняка. В январе Троицкий суд Москвы также арестовал имущество Лерчек на весь срок предварительного следствия и судебного разбирательства.