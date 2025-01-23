Дегтярев: летние Игры ШОС в 2026 году пройдут в нескольких городах России

В августе прошлого года директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Дмитрий Путилин сообщил, что соревнования могут перенести на 2025 г. или 2026 г. Изначально их планировалось провести в России в сентябре 2024 г. В рамках мероприятия должны были состояться соревнования по 208 дисциплинам и 33 видам спорта, включая баскетбол, художественную гимнастику, шахматы, программирование и др. Но в декабре 2024 г. президент РФ Владимир Путин отложил проведение Всемирных игр дружбы до «особого решения». В указе говорится, что он принят «в целях защиты прав спортсменов и спортивных организаций на свободный доступ к международной спортивной деятельности».