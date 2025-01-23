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Дегтярев: летние Игры ШОС в 2026 году пройдут в нескольких городах России

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Летние Игры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоятся в 2026 г. в нескольких городах России, в частности в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом заявил министр спорта, глава Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев.

«В России принять такие Игры с таким количеством участников могут только Москва и Санкт-Петербург. "Под звездочкой" еще пара городов, но Москва и Санкт-Петербург уже согласованы», – сказал Дегтярев на пресс-конференции в ТАСС.

С  инициативой проведения первых Игр ШОС в России выступил в марте 2023 г. действующий тогда министр спорта РФ Олег Матыцин. Свое он предложение он озвучил в Нью-Дели на совещании руководителей ведомств, отвечающих за развитие физической культуры и спорта государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

В августе прошлого года директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Дмитрий Путилин сообщил, что соревнования могут перенести на 2025 г. или 2026 г. Изначально их планировалось провести в России в сентябре 2024 г. В рамках мероприятия должны были состояться соревнования по 208 дисциплинам и 33 видам спорта, включая баскетбол, художественную гимнастику, шахматы, программирование и др. Но в декабре 2024 г. президент РФ Владимир Путин отложил проведение Всемирных игр дружбы до «особого решения». В указе говорится, что он принят «в целях защиты прав спортсменов и спортивных организаций на свободный доступ к международной спортивной деятельности».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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