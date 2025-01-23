Дегтярев: летние Игры ШОС в 2026 году пройдут в нескольких городах России
Летние Игры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоятся в 2026 г. в нескольких городах России, в частности в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом заявил министр спорта, глава Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев.
«В России принять такие Игры с таким количеством участников могут только Москва и Санкт-Петербург. "Под звездочкой" еще пара городов, но Москва и Санкт-Петербург уже согласованы», – сказал Дегтярев на пресс-конференции в ТАСС.
С инициативой проведения первых Игр ШОС в России выступил в марте 2023 г. действующий тогда министр спорта РФ Олег Матыцин. Свое он предложение он озвучил в Нью-Дели на совещании руководителей ведомств, отвечающих за развитие физической культуры и спорта государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.
В августе прошлого года директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Дмитрий Путилин сообщил, что соревнования могут перенести на 2025 г. или 2026 г. Изначально их планировалось провести в России в сентябре 2024 г. В рамках мероприятия должны были состояться соревнования по 208 дисциплинам и 33 видам спорта, включая баскетбол, художественную гимнастику, шахматы, программирование и др. Но в декабре 2024 г. президент РФ Владимир Путин отложил проведение Всемирных игр дружбы до «особого решения». В указе говорится, что он принят «в целях защиты прав спортсменов и спортивных организаций на свободный доступ к международной спортивной деятельности».