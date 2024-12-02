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Путин отложил проведение «Игр дружбы» на неопределенный срок

Ведомости

Президент России Владимир Путин отложил проведение «Всемирных игр дружбы», которые должны были состояться в 2024 г., до «особого решения». Это следует из указа главы государства.

«Впредь до особого решения президента РФ отложить проведение международных соревнований «Всемирные игры дружбы», – говорится в документе.

В нем разъясняется, что указ принят «в целях защиты прав спортсменов и спортивных организаций на свободный доступ к международной спортивной деятельности».

«Всемирные игры дружбы» планировалось провести в сентябре 2024 г. В рамках мероприятия должны были состояться соревнования по 208 дисциплинам и 33 видам спорта, а атлетам предстояло разыграть 283 комплекта наград. В числе дисциплин – баскетбол, художественная гимнастика, шахматы, программирование и др.

В Международном олимпийском комитете призывали спортсменов не участвовать в «Играх дружбы». Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли также заявлял, что Россия не имеет права проводить такие мероприятия из-за несоответствия Российского антидопингового агентства Всемирному антидопинговому кодексу.

В июле президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов сообщил, что «Игры дружбы» перенесены на следующий год. В августе гендиректор оргкомитета Игр Дмитрий Путилин заявил, что соревнования могут перенести на 2025 или 2026 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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