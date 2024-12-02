Путин отложил проведение «Игр дружбы» на неопределенный срок

«Всемирные игры дружбы» планировалось провести в сентябре 2024 г. В рамках мероприятия должны были состояться соревнования по 208 дисциплинам и 33 видам спорта, а атлетам предстояло разыграть 283 комплекта наград. В числе дисциплин – баскетбол, художественная гимнастика, шахматы, программирование и др.