Путин отложил проведение «Игр дружбы» на неопределенный срок
Президент России Владимир Путин отложил проведение «Всемирных игр дружбы», которые должны были состояться в 2024 г., до «особого решения». Это следует из указа главы государства.
«Впредь до особого решения президента РФ отложить проведение международных соревнований «Всемирные игры дружбы», – говорится в документе.
В нем разъясняется, что указ принят «в целях защиты прав спортсменов и спортивных организаций на свободный доступ к международной спортивной деятельности».
«Всемирные игры дружбы» планировалось провести в сентябре 2024 г. В рамках мероприятия должны были состояться соревнования по 208 дисциплинам и 33 видам спорта, а атлетам предстояло разыграть 283 комплекта наград. В числе дисциплин – баскетбол, художественная гимнастика, шахматы, программирование и др.
В Международном олимпийском комитете призывали спортсменов не участвовать в «Играх дружбы». Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли также заявлял, что Россия не имеет права проводить такие мероприятия из-за несоответствия Российского антидопингового агентства Всемирному антидопинговому кодексу.
В июле президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов сообщил, что «Игры дружбы» перенесены на следующий год. В августе гендиректор оргкомитета Игр Дмитрий Путилин заявил, что соревнования могут перенести на 2025 или 2026 гг.