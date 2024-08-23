Всемирные игры дружбы могут перенести на 2026 год
Всемирные игры дружбы могут перенести на 2025 или 2026 гг., сообщил генеральный директор оргкомитета Игр Дмитрий Путилин.
«С высокой степенью вероятности при переносе Игр на 2025 или 2026 гг., как будет принято решение руководством страны, эти Игры пройдут летом», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Путилин сообщил, что был проведен анализ международных календарей и в оргкомитете отметили свободный временной слот в конце июня – начале июля 2025 г.
«По поводу 2026 г. – ждем сейчас публикации международных календарей на этот год и тоже предложим решение», – добавил он. Путилин уточнил, что предложение о переносе поступило от «Международной ассоциации дружбы» (IFA).
Всемирные игры дружбы планировалось провести в сентябре 2024 г. В их рамках должны были состояться соревнования по 208 дисциплинам и 33 видам спорта, а атлеты – разыграть 283 комплекта наград. В числе дисциплин баскетбол, художественная гимнастика, шахматы, программирование и др.
Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов 16 июля сообщил, что Игры дружбы перенесены на 2025 г. Первые соревнования были запланированы к проведению в сентябре в Москве и Екатеринбурге.
В МОК призывали спортсменов не участвовать в Играх дружбы. Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявлял, что Россия не имеет права проводить такие спортивные мероприятия из-за несоответствия Российского антидопингового агентства Всемирному антидопинговому кодексу.