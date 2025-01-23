Глава ФАС сообщил о ходе проверки коэффициентов стоимости такси

По словам Шаскольского, сейчас ведомство разбирается с составляющими стоимости – базовой ценой и коэффициентами. «Есть уже положительная практика», которая заключается в том, что можно видеть «в определенных условиях», из чего состоит цена, считает глава ФАС. Раньше это было невозможно, поясняет Шаскольский.