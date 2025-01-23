Глава ФАС сообщил о ходе проверки коэффициентов стоимости такси
В России идет проверка обоснованности цен на такси. Об этом сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский в интервью телеканалу «Россия 24».
По словам Шаскольского, сейчас ведомство разбирается с составляющими стоимости – базовой ценой и коэффициентами. «Есть уже положительная практика», которая заключается в том, что можно видеть «в определенных условиях», из чего состоит цена, считает глава ФАС. Раньше это было невозможно, поясняет Шаскольский.
Погодные условия также могут влиять на коэффициент. Как отмечает Шаскольский, это делается в том числе для того, чтобы привлекать к работе в определенных погодных условиях больше сотрудников.
Он отмечал, что ФАС обсуждает с компанией вопросы условий оплаты, формирования цены, а также блокировки водителей и пассажиров. Перспективы урегулирования ситуации Шаскольский оценивал также положительно.