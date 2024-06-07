ФАС намерена летом завершить анализ действий «Яндекс.Такси»
Он отметил, что сейчас ФАС обсуждает с компанией вопросы условий оплаты, формирования цены, а также блокировки водителей и пассажиров. Перспективы урегулирования ситуации Шаскольский оценил положительно.
«Мы будем внимательно смотреть этот алгоритм и принимать решение, учитывая то, что компания занимает доминирующее положение на рынке», – подчеркнул он.
Шаскольский добавил, что «Яндекс.Такси» при возникновении претензий со стороны ФАС исправляет недочеты.
В конце февраля сообщалось, что у ФАС есть серьезные замечания к «Яндекс.Такси» из-за ценообразования. В службе рассказали, что в 2023 г. ФАС получила более 300 жалоб как от пассажиров, так и от водителей «Яндекс.Такси». В начале марта Шаскольский заявил, что в ближайшее время ведомство начнет проверку сервиса. Позже в том же месяце ФАС пригрозила «Яндекс.Такси» мерами антимонопольного реагирования, если компания не решит вопрос с тарифами.