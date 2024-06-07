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ФАС намерена летом завершить анализ действий «Яндекс.Такси»

Ведомости

Летом 2024 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена завершить анализ действий «Яндекс.Такси» на рынке. Об этом сообщил глава ведомства Максим Шаскольский в кулуарах ПМЭФа, передает «Интерфакс».

Он отметил, что сейчас ФАС обсуждает с компанией вопросы условий оплаты, формирования цены, а также блокировки водителей и пассажиров. Перспективы урегулирования ситуации Шаскольский оценил положительно. 

«Мы будем внимательно смотреть этот алгоритм и принимать решение, учитывая то, что компания занимает доминирующее положение на рынке», – подчеркнул он. 

Шаскольский добавил, что «Яндекс.Такси» при возникновении претензий со стороны ФАС исправляет недочеты.

В конце февраля сообщалось, что у ФАС есть серьезные замечания к «Яндекс.Такси» из-за ценообразования. В службе рассказали, что в 2023 г. ФАС получила более 300 жалоб как от пассажиров, так и от водителей «Яндекс.Такси». В начале марта Шаскольский заявил, что в ближайшее время ведомство начнет проверку сервиса. Позже в том же месяце ФАС пригрозила «Яндекс.Такси» мерами антимонопольного реагирования, если компания не решит вопрос с тарифами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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