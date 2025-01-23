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Молдавия не примет участия в «Евровидении 2025»

Ведомости

Молдавия выходит из музыкального конкурса «Евровидение 2025», сообщает Moldova 1 со ссылкой на главу молдавской делегации Даниэлу Круду.

По информации телеканала, решение было принято после подробного анализа текущей ситуации в стране, а также экономических и административный проблем Молдавии. Несмотря на отказ от участия в шоу, Moldova 1 будет проводить трансляцию двух полуфиналов и гранд-финала шоу.

По данным телеканала, в 2025 г. снизились общественный интерес к мероприятию и качество произведений, представляемых для оценки.

Участие в «Евровидении» также сопряжено для страны с большими затратами, в том числе на организацию национального финала, создание шоу, продвижение артиста и многого другого – плата за участие в шоу составит 21 486 евро. Директор телеканала Корнелиу Дурнеску заверил, что сохраненные средства будут перераспределены на другие проекты.

В 2025 г. «Евровидение» проходит в швейцарском городе Базель. Конкурс состоится 13, 15 и 17 мая. 23 января стало известно, что на шоу Израиль будет представлять певица Юваль Рафаэль, пережившая нападение «Хамаса» 7 октября 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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