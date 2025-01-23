Молдавия не примет участия в «Евровидении 2025»
Молдавия выходит из музыкального конкурса «Евровидение 2025», сообщает Moldova 1 со ссылкой на главу молдавской делегации Даниэлу Круду.
По информации телеканала, решение было принято после подробного анализа текущей ситуации в стране, а также экономических и административный проблем Молдавии. Несмотря на отказ от участия в шоу, Moldova 1 будет проводить трансляцию двух полуфиналов и гранд-финала шоу.
По данным телеканала, в 2025 г. снизились общественный интерес к мероприятию и качество произведений, представляемых для оценки.
Участие в «Евровидении» также сопряжено для страны с большими затратами, в том числе на организацию национального финала, создание шоу, продвижение артиста и многого другого – плата за участие в шоу составит 21 486 евро. Директор телеканала Корнелиу Дурнеску заверил, что сохраненные средства будут перераспределены на другие проекты.
В 2025 г. «Евровидение» проходит в швейцарском городе Базель. Конкурс состоится 13, 15 и 17 мая. 23 января стало известно, что на шоу Израиль будет представлять певица Юваль Рафаэль, пережившая нападение «Хамаса» 7 октября 2023 г.