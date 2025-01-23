Молдавия не примет участия в «Евровидении 2025»

Участие в «Евровидении» также сопряжено для страны с большими затратами, в том числе на организацию национального финала, создание шоу, продвижение артиста и многого другого – плата за участие в шоу составит 21 486 евро. Директор телеканала Корнелиу Дурнеску заверил, что сохраненные средства будут перераспределены на другие проекты.