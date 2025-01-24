Шесть российских аэропортов ввели ограничения на прием и отправку самолетов
Для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова и Ульяновска ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
По словам Кореняко, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все меры для обеспечения безопасности полетов.
«Это главный приоритет», – подчеркнул представитель Росавиации.
В ночь на 24 января в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» также вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В 2:12, по сообщению Кореняко, ограничения были сняты. За это время на запасные аэродромы ушли четыре самолета, выполнявших рейсы во «Внуково» и два самолета, следовавших в «Домодедово».
До этого в Минобороны рассказали о массированной атаке украинских беспилотников, которая затронула несколько российских регионов. Так, в период с 19.00 до 22.00 силами ПВО уничтожены 49 украинских дронов: 37 над территорией Курской области, семь – над Брянской, четыре – над Крымом и один – над Белгородской областью.