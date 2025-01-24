В трех аэропортах России сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропортах Пензы, Саратова (Гагарин) и Ульяновска (Баратаевка) сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Временные ограничения, вводившиеся для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, были сняты в 7:37 мск.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – подчеркнул представитель Росавиации.
Позже Кореняко сообщил, что в 08:00 мск ограничения на прием и выпуск самолетов были сняты в аэропорту Самары (Курумоч).
Ранним утром 24 января Кореняко сообщил о введении ограничений в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова и Ульяновска. Ночью ограничения также устанавливались в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский». В 2:12 ограничения были сняты, сообщал представитель Росавиации. За это время на запасные аэродромы ушли четыре самолета, выполнявших рейсы во «Внуково», и два самолета, следовавших в «Домодедово».
В ночь на 24 января российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщало Минобороны РФ. В Брянской области были сбиты 37 дронов, еще 20 уничтожили в Рязанской области. В Курской и Саратовской областях нейтрализовали по 17 беспилотников, семь сбили в Ростовской области, по шесть – в Московской и Белгородской. Еще три дрона были уничтожены в Воронежской области, по два – в Тульской, Орловской и Липецкой, один – над территорией Крыма и еще один – над Москвой.