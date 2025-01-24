В трех аэропортах России сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В ночь на 24 января российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщало Минобороны РФ. В Брянской области были сбиты 37 дронов, еще 20 уничтожили в Рязанской области. В Курской и Саратовской областях нейтрализовали по 17 беспилотников, семь сбили в Ростовской области, по шесть – в Московской и Белгородской. Еще три дрона были уничтожены в Воронежской области, по два – в Тульской, Орловской и Липецкой, один – над территорией Крыма и еще один – над Москвой.