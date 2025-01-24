Аэропорты Казани, Нижнекамска и Уфы вернулись к обычной работе
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Уфы были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Аэропрты вернулись к обычной работе в 10:30. За время дейсвия ограничений на запасные аэродромы ушли четыре самолета: три воздушных судна, выполнявших рейсы в Казань и один самолет, следовавший в Уфу.
Ранее Кореняко сообщал об ограничениях в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска и Уфы. В Пензе, Саратове и Ульяновске сняли ограничения в 7:37.
В ночь на 24 января в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» также вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В 2:12, по сообщению Кореняко, ограничения были сняты. За это время на запасные аэродромы ушли четыре самолета, выполнявших рейсы во «Внуково», и два самолета, следовавших в «Домодедово».
В ночь на 24 января российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщало Минобороны РФ. В Брянской области были сбиты 37 дронов, еще 20 уничтожили в Рязанской области. В Курской и Саратовской областях нейтрализовали по 17 беспилотников, семь сбили в Ростовской области, по шесть – в Московской и Белгородской. Еще три дрона были уничтожены в Воронежской области, по два – в Тульской, Орловской и Липецкой, один – над территорией Крыма и еще один – над Москвой.