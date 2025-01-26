Кабмин выделил 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий ЧС с танкерами

Разлив нефтепродуктов в Керченском проливе случился 15 декабря 2024 г. в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Пятна мазута были обнаружены у берегов Краснодарского края и Крыма в Черном море, а также на побережье Азовского моря. МЧС сообщило о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня в связи с разливом мазута. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в конце декабря сообщил, что из резервного фонда на ликвидацию последствий ЧС было выделено 1,2 млрд руб.