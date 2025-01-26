Кабмин выделил 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий ЧС с танкерами
Правительство России выделило 1,5 млрд руб. на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов после крушения в декабре танкеров в Керченском проливе, средства направят бюджету Краснодарского края, сообщает сайт кабмина.
Решение о выделении средств было принято на заседании правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вопрос одобрили 23 января. Краснодарский край, как уточнили в кабмине, получит 1,5 млрд руб. на проведение ликвидационных мероприятий, в том числе работ по утилизации и обезвреживанию песка, загрязненного мазутом, а также на восстановление пляжей.
Разлив нефтепродуктов в Керченском проливе случился 15 декабря 2024 г. в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Пятна мазута были обнаружены у берегов Краснодарского края и Крыма в Черном море, а также на побережье Азовского моря. МЧС сообщило о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня в связи с разливом мазута. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в конце декабря сообщил, что из резервного фонда на ликвидацию последствий ЧС было выделено 1,2 млрд руб.
25 января вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что специалисты полностью завершили откачку нефтепродуктов из танкера «Волгонефть 239», с 19 января из судна в битумовозы было откачано 1488 т мазута. Работы по восстановлению побережья Анапы после разлива мазута будут завершены только в мае 2026 г., отмечал глава Минприроды Александр Козлов.