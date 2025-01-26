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Кабмин выделил 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий ЧС с танкерами

Ведомости

Правительство России выделило 1,5 млрд руб. на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов после крушения в декабре танкеров в Керченском проливе, средства направят бюджету Краснодарского края, сообщает сайт кабмина. 

Решение о выделении средств было принято на заседании правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вопрос одобрили 23 января. Краснодарский край, как уточнили в кабмине, получит 1,5 млрд руб. на проведение ликвидационных мероприятий, в том числе работ по утилизации и обезвреживанию песка, загрязненного мазутом, а также на восстановление пляжей.

Разлив нефтепродуктов в Керченском проливе случился 15 декабря 2024 г. в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Пятна мазута были обнаружены у берегов Краснодарского края и Крыма в Черном море, а также на побережье Азовского моря. МЧС сообщило о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня в связи с разливом мазута. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в конце декабря сообщил, что из резервного фонда на ликвидацию последствий ЧС было выделено 1,2 млрд руб.

25 января вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что специалисты полностью завершили откачку нефтепродуктов из танкера «Волгонефть 239», с 19 января из судна в битумовозы было откачано 1488 т мазута. Работы по восстановлению побережья Анапы после разлива мазута будут завершены только в мае 2026 г., отмечал глава Минприроды Александр Козлов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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