Из потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239» откачали весь мазут

Из потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239» откачали весь мазутПодъем судна из воды должны завершить к 31 марта
Специалисты полностью завершили откачку мазута из танкера «Волгонефть-239», который в декабре потерпел крушение в Черном море, началась зачистка танков для разделки и дальнейшей утилизации, сообщил председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров, вице-премьер Виталий Савельев. Его слова приводит Telegram-канал правительства РФ.
По данным Савельева, специалисты Морспасслужбы Минтранса раньше запланированного срока завершили откачку мазута из основных и балластных танков кормовой части танкера.
С 19 по 25 января из судна в битумовозы было откачано 1488 т мазута, после чего нефтепродукты перегрузили в 20 железнодорожных цистерн. В кабмине раскрыли детали этого процесса: для возможности откачки мазута на судне было восстановлено штатное оборудование, включая систему насосов и разогрева груза, чтобы температура мазута достигла 45 градусов. Кроме того, для проезда техники к танкеру организовали временную дорогу, а вокруг корпуса была создана защитная обваловка: насыпь выполнила роль искусственного гидротехнического сооружения, которая защитила судно от шторма и попадания мазута в море. Работы по откачке велись круглосуточно, в них участвовали восемь битумовозов, вывозящих мазут от судна.
«Сейчас идет подготовка проекта утилизации кормовой части судна как затонувшего имущества. Согласно распоряжению капитана морского порта Тамань разработка проекта должна быть завершена до 30 января», – говорится в сообщении кабмина.
Все работы по разделке судна и его удалению должны быть полностью завершены до 31 марта, следует из распоряжения капитана порта.
Работы по очистке загрязненных участков суши и моря продолжаются, в акватории обследовано около 5000 кв. км, а для мониторинга обстановки в море и обследования затонувших частей танкеров задействовано 26 судов, сообщает Telegram-канал МЧС России. По информации федерального ведомства, водолазные группы МЧС собрали нефтепродукты в районе причала Витязево – более 1400 кг мазута.
В Краснодарском крае специалисты обследуют 265 км берега, были обнаружены незначительные выбросы нефтепродуктов по береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы. По данным МЧС, с береговой линии вывезли свыше 172 000 т загрязненного песка и грунта.
В Крыму обследуется свыше 525 км берега от Керчи до села Портовое, там очищено более 185 км берега, собрано более 505 т загрязненного песка и грунта. Из Севастополя, где проверяют 165 км берега между поселками Ласпи и Андреевка, вывезли 504 т. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что 24 января был побит собственный рекорд: было вывезено суммарно 185,9 т загрязненного мазутом грунта. За все время работ, уточнил он, удалось вывезти уже 589,5 т грунта.
Разлив нефтепродуктов в Керченском проливе случился 15 декабря 2024 г. в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Пятна мазута были обнаружены у берегов Краснодарского края и Крыма в Черном море, а также на побережье Азовского моря. Глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что работы по восстановлению побережья Анапы после разлива мазута будут завершены только в мае 2026 г.
23 января президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Савельеву провести ревизию нормативной базы осуществления морских и речных перевозок нефтепродуктов.