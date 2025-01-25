Из потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239» откачали весь мазут

С 19 по 25 января из судна в битумовозы было откачано 1488 т мазута, после чего нефтепродукты перегрузили в 20 железнодорожных цистерн. В кабмине раскрыли детали этого процесса: для возможности откачки мазута на судне было восстановлено штатное оборудование, включая систему насосов и разогрева груза, чтобы температура мазута достигла 45 градусов. Кроме того, для проезда техники к танкеру организовали временную дорогу, а вокруг корпуса была создана защитная обваловка: насыпь выполнила роль искусственного гидротехнического сооружения, которая защитила судно от шторма и попадания мазута в море. Работы по откачке велись круглосуточно, в них участвовали восемь битумовозов, вывозящих мазут от судна.