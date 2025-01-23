Путин поручил провести ревизию правил морской и речной перевозки нефтепродуктов

Путин поручил провести ревизию правил морской и речной перевозки нефтепродуктовРешение связано с разливом мазута после крушения танкеров в Керченском проливе
Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Савельву провести ревизию нормативной базы осуществления морских и речных перевозок нефтепродуктов. Соответствующее поручение Путин дал в ходе совещания с кабмином, трансляция велась в Telegram-канале Кремля.
На совещании у президента первым пунктом повестки стал отчет о работе комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море и разлива мазута. «Виталий Геннадьевич, у меня просьба несколько вопросов рассмотреть отдельно и уделить им отдельное внимание. Необходимо провести комплексную ревизию нормативной базы, регламентирующей морские и речные перевозки нефти и нефтепродуктов, нарушений правил мореплавания и безопасности судоходства», – заявил президент.
По словам Савельева, завершить откачку мазута с танкера «Волгонефть-239» планируется на следующей неделе, но новых масштабных выбросов мазута в акватории Черного моря не зафиксировано. Он добавил, что вокруг кормы танкера возведено защитное гидротехническое сооружение. К ней проложена подъездная дорога для удаления мазута. Всего в танках кормовой части находилось 1 400 т мазута. На сегодняшний день откачано свыше 1 100 т, заключил Савельев.
Савельев также сообщил, что ликвидация последствий ЧП проходит при поддержке и других ведомств, Минцифры и Минобразования. Глава МЧС Александр Куренков добавил, что в ликвидации разлива мазута принимают участие различные ведомства и структуры. «Параллельно ведется анализ затонувших частей. <...> Продолжаются подводные работы. <...> Все оперативные данные передаются в штаб», – заявил Куренков.
По словам главы Минприроды Александра Козлова, в основном из-за мазута пострадали птицы. Он поблагодарил волонетров, орнитологов и ветеринаров, которые принимают участие в ликвидации разлива. Подробные данные с ущербом ведомство предоставит только после ликвидации аварии. «Мы рассчитали площадь, которую необходимо восстановить. Приблизительно она составляет 280 гектаров. Объем чистого песка, который нам потребуется, составляет примерно 840 000 кубов», – заявил Козлов, отметив, что точные цифры будут названы только после прекращения разлива мазута.
В Черном море откачано 77% мазута, а также собрано и утилизировано 2270 т мазутосодержащей жидкости, заключил глава Минтранса Роман Старовойт. 9 января Путин на совещании с правительством поручил создать комиссию или штаб по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море из-за крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», который работал бы непосредственно на месте событий.
15 декабря 2024 г. в Керченском проливе при затоплении танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» произошел разлив нефтепродуктов, который привел к экологической катастрофе. Танкеры суммарно перевозили 9200 т мазута. По оценке Козлова, в море вылилось чуть меньше половины – около 4000 т. В областях, затронутых нефтепродуктами, 26 декабря объявлен федеральный режим ЧС.