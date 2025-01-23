Путин поручил провести ревизию правил морской и речной перевозки нефтепродуктов

По словам Савельева, завершить откачку мазута с танкера «Волгонефть-239» планируется на следующей неделе, но новых масштабных выбросов мазута в акватории Черного моря не зафиксировано. Он добавил, что вокруг кормы танкера возведено защитное гидротехническое сооружение. К ней проложена подъездная дорога для удаления мазута. Всего в танках кормовой части находилось 1 400 т мазута. На сегодняшний день откачано свыше 1 100 т, заключил Савельев.