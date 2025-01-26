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МЧС сообщило о новых выбросах мазута на берегу Черного моря

Ведомости

Локальные выбросы фракций нефтепродуктов после ЧС с танкерами в Черном море зафиксированы на 17 участках протяженностью свыше 63 км, они ликвидируются, сообщает Telegram-канал МЧС России.  

За последние сутки, по данным МЧС, в акватории Черного моря было обследовано 153 кв. км территории, сорбентом обработано 2300 кв. м. 

Откачка мазута из танкера «Волгонефть-239» была полностью завершена, при этом водолазы МЧС России продолжают обследование затонувших частей танкеров и собирают нефтепродукты с морского дна вдоль побережья, говорится в сообщении.

В Краснодарском крае, где обследуется 265 км береговой линии, были обнаружены незначительные выбросы нефтепродуктов от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы. За сутки вывезли 2300 т загрязненного песка и грунта, а всего вывезено уже более 174 000 т. Продолжается обследование побережья и вывоз песка с мазутом в Крыму и Севастополе. Всего с начала работ, по информации федерального ведомства, удалось очистить более 303 км берега и собрать более 175 000 т загрязненного грунта.

Разлив нефтепродуктов в Керченском проливе случился 15 декабря 2024 г. в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Пятна мазута были обнаружены у берегов Краснодарского края и Крыма в Черном море, а также на побережье Азовского моря. Правительство России 26 января сообщило о выделении 1,5 млрд руб. на ликвидацию последствий ЧС, средства направят бюджету Краснодарского края,

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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