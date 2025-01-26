МЧС сообщило о новых выбросах мазута на берегу Черного моря
Локальные выбросы фракций нефтепродуктов после ЧС с танкерами в Черном море зафиксированы на 17 участках протяженностью свыше 63 км, они ликвидируются, сообщает Telegram-канал МЧС России.
За последние сутки, по данным МЧС, в акватории Черного моря было обследовано 153 кв. км территории, сорбентом обработано 2300 кв. м.
Откачка мазута из танкера «Волгонефть-239» была полностью завершена, при этом водолазы МЧС России продолжают обследование затонувших частей танкеров и собирают нефтепродукты с морского дна вдоль побережья, говорится в сообщении.
В Краснодарском крае, где обследуется 265 км береговой линии, были обнаружены незначительные выбросы нефтепродуктов от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы. За сутки вывезли 2300 т загрязненного песка и грунта, а всего вывезено уже более 174 000 т. Продолжается обследование побережья и вывоз песка с мазутом в Крыму и Севастополе. Всего с начала работ, по информации федерального ведомства, удалось очистить более 303 км берега и собрать более 175 000 т загрязненного грунта.
Разлив нефтепродуктов в Керченском проливе случился 15 декабря 2024 г. в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Пятна мазута были обнаружены у берегов Краснодарского края и Крыма в Черном море, а также на побережье Азовского моря. Правительство России 26 января сообщило о выделении 1,5 млрд руб. на ликвидацию последствий ЧС, средства направят бюджету Краснодарского края,