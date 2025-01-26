МЧС сообщило о новых выбросах мазута на берегу Черного моря

В Краснодарском крае, где обследуется 265 км береговой линии, были обнаружены незначительные выбросы нефтепродуктов от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы. За сутки вывезли 2300 т загрязненного песка и грунта, а всего вывезено уже более 174 000 т. Продолжается обследование побережья и вывоз песка с мазутом в Крыму и Севастополе. Всего с начала работ, по информации федерального ведомства, удалось очистить более 303 км берега и собрать более 175 000 т загрязненного грунта.