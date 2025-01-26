По делу о пожаре в отеле в Турции арестованы 15 человек
По делу о пожаре в отеле у турецкого курорта Карталкая, при котором погибли 78 человек, задержаны 15 человек, передает Anadolu.
«15 человек, в том числе задержанные в рамках расследования владелец отеля Grand Kartal Халит Эргюль, генеральный директор компании Эмир Арас и менеджер отеля Зеки Йылмаз, были арестованы», – говорится в материале.
Еще шестеро подозреваемых, проходящие по этому делу, были освобождены под судебный контроль.
Пожар в гостинице у курорта Карталкая произошел в ночь на 21 января. Огонь охватил один из номеров, после чего распространился по всему отелю, погибли 78 человек. На момент возгорания в отеле были 238 гостей.
22 января министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сообщил о задержании заместителя мэра турецкого Болу и замглавы пожарной службы. Тунч заявил, что судебное расследование по факту пожара в отеле у горнолыжного курорта Карталкая проводится «очень деликатно, многогранно и тщательно».