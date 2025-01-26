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По делу о пожаре в отеле в Турции арестованы 15 человек

Ведомости

По делу о пожаре в отеле у турецкого курорта Карталкая, при котором погибли 78 человек, задержаны 15 человек, передает Anadolu.

«15 человек, в том числе задержанные в рамках расследования владелец отеля Grand Kartal Халит Эргюль, генеральный директор компании Эмир Арас и менеджер отеля Зеки Йылмаз, были арестованы», – говорится в материале. 

Еще шестеро подозреваемых, проходящие по этому делу, были освобождены под судебный контроль.

Пожар в гостинице у курорта Карталкая произошел в ночь на 21 января. Огонь охватил один из номеров, после чего распространился по всему отелю, погибли 78 человек. На момент возгорания в отеле были 238 гостей.

22 января министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сообщил о задержании заместителя мэра турецкого Болу и замглавы пожарной службы. Тунч заявил, что судебное расследование по факту пожара в отеле у горнолыжного курорта Карталкая проводится «очень деликатно, многогранно и тщательно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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