С начала ликвидации разлива мазута в море собрано 176 000 тонн грунта
Спасатели МЧС России и волонтеры с начала работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе после затопления танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» собрали более 176 000 т загрязненного мазутом песка и грунта. Об этом сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
На площадку временного хранения вывезено около 135 000 т загрязненного грунта. Спецорганизации утилизируют его.
В акватории Черного моря обследовано свыше 5650 кв. км, обработано сорбентом 50 195 кв. м. Для мониторинга обстановки акватории и обследования затонувших частей танкеров задействовано 26 судов. Водолазные группы МЧС обследуют части танкеров и собирают мазут в районе причала Витязево.
26 января правительство РФ выделило из резервного фонда 1,5 млрд руб. на ликвидацию последствий разлива мазута в Керченском проливе. Средства будут направлены на утилизацию и обезвреживание песка, загрязненного нефтепродуктами, и восстановление пляжей. После крушения танкеров пятна мазута зафиксированы у берегов Краснодарского края и Крыма в Черном море, а также на побережье Азовского моря. Всего в воду попало 2400 т нефтепродуктов.
Разлив нефтепродуктов в Керченском проливе произошел 15 декабря 2024 г. в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». МЧС сообщило о введении режима чрезвычайной ситуации федерального уровня в связи с произошедшим. 25 января вице-премьер Виталий Савельев объявил, что специалисты полностью завершили откачку мазута из «Волгонефти 239».