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С начала ликвидации разлива мазута в море собрано 176 000 тонн грунта

Ведомости

Спасатели МЧС России и волонтеры с начала работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе после затопления танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» собрали более 176 000 т загрязненного мазутом песка и грунта. Об этом сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

На площадку временного хранения вывезено около 135 000 т загрязненного грунта. Спецорганизации утилизируют его.

В акватории Черного моря обследовано свыше 5650 кв. км, обработано сорбентом 50 195 кв. м. Для мониторинга обстановки акватории и обследования затонувших частей танкеров задействовано 26 судов. Водолазные группы МЧС обследуют части танкеров и собирают мазут в районе причала Витязево.

26 января правительство РФ выделило из резервного фонда 1,5 млрд руб. на ликвидацию последствий разлива мазута в Керченском проливе. Средства будут направлены на утилизацию и обезвреживание песка, загрязненного нефтепродуктами, и восстановление пляжей. После крушения танкеров пятна мазута зафиксированы у берегов Краснодарского края и Крыма в Черном море, а также на побережье Азовского моря. Всего в воду попало 2400 т нефтепродуктов.

Разлив нефтепродуктов в Керченском проливе произошел 15 декабря 2024 г. в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». МЧС сообщило о введении режима чрезвычайной ситуации федерального уровня в связи с произошедшим. 25 января вице-премьер Виталий Савельев объявил, что специалисты полностью завершили откачку мазута из «Волгонефти 239».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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