С начала ликвидации разлива мазута в море собрано 176 000 тонн грунта

26 января правительство РФ выделило из резервного фонда 1,5 млрд руб. на ликвидацию последствий разлива мазута в Керченском проливе. Средства будут направлены на утилизацию и обезвреживание песка, загрязненного нефтепродуктами, и восстановление пляжей. После крушения танкеров пятна мазута зафиксированы у берегов Краснодарского края и Крыма в Черном море, а также на побережье Азовского моря. Всего в воду попало 2400 т нефтепродуктов.