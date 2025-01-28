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В Берлине задержали подозреваемого в финансировании ИГ россиянина

Ведомости

Гражданин России Зелимхан Д. арестован в Берлине по подозрению в финансовой поддержке террористической организации «Исламское государство (организация признана террористической и запрещена в РФ)», сообщили в генпрокуратуре Германии.

Из сообщения ведомства следует, что 28 января федеральная прокуратура получила ордер на арест россиянина, выданный следственным судьей Федерального суда от 16 января 2025 г.

Российскому гражданину в ордере на арест вменяются обвинения по статьям уголовного кодекса Германии о членстве в преступной организации, пособничестве террористической организации за рубежом, а также нарушение закона о внешнеэкономической деятельности.

Согласно информации генпрокуратуры, Зелимхан Д. присоединился к преступной организации примерно в августе 2022 г. Организация преследовала цель сбора средств в Германии и других европейских странах для террористической организации «Исламское государство». Средства собирались через социальные сети. Генпрокуратура сообщает, что собранные средства пошли женщинам-членам ИГИЛ в курдских лагерях и боевикам.

По данным ведомства, Зелимхан Д. управлял одним из фондов по сбору средств. Он участвовал в нескольких переводах средств в пользу ИГИЛ на общую сумму более 60 000 евро.

14 января стало известно, что США считают необходимым сохранить военное присутствие в Сирии после окончания срока президента Джо Байдена для борьбы с ИГИЛ. «Не стоит ошибаться, ИГИЛ пытается воспользоваться неопределенностью в Сирии», – заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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