В Берлине задержали подозреваемого в финансировании ИГ россиянина
Гражданин России Зелимхан Д. арестован в Берлине по подозрению в финансовой поддержке террористической организации «Исламское государство
Из сообщения ведомства следует, что 28 января федеральная прокуратура получила ордер на арест россиянина, выданный следственным судьей Федерального суда от 16 января 2025 г.
Российскому гражданину в ордере на арест вменяются обвинения по статьям уголовного кодекса Германии о членстве в преступной организации, пособничестве террористической организации за рубежом, а также нарушение закона о внешнеэкономической деятельности.
Согласно информации генпрокуратуры, Зелимхан Д. присоединился к преступной организации примерно в августе 2022 г. Организация преследовала цель сбора средств в Германии и других европейских странах для террористической организации «Исламское государство». Средства собирались через социальные сети. Генпрокуратура сообщает, что собранные средства пошли женщинам-членам ИГИЛ в курдских лагерях и боевикам.
По данным ведомства, Зелимхан Д. управлял одним из фондов по сбору средств. Он участвовал в нескольких переводах средств в пользу ИГИЛ на общую сумму более 60 000 евро.
14 января стало известно, что США считают необходимым сохранить военное присутствие в Сирии после окончания срока президента Джо Байдена для борьбы с ИГИЛ. «Не стоит ошибаться, ИГИЛ пытается воспользоваться неопределенностью в Сирии», – заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.