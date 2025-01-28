В Берлине задержали подозреваемого в финансировании ИГ россиянина

Согласно информации генпрокуратуры, Зелимхан Д. присоединился к преступной организации примерно в августе 2022 г. Организация преследовала цель сбора средств в Германии и других европейских странах для террористической организации «Исламское государство». Средства собирались через социальные сети. Генпрокуратура сообщает, что собранные средства пошли женщинам-членам ИГИЛ в курдских лагерях и боевикам.