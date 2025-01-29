Итальянский журналист Лучиди получил гражданство России

«Хочу поблагодарить власти России. Этот процесс был очень быстрым. Также хочу поблагодарить весь персонал МВД, они всегда были готовы помогать мне. Для меня очень важно, уже будучи гражданином России, освещать события в России для аудитории Запада в том числе», – сказал он.