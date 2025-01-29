Итальянский журналист Лучиди получил гражданство России
Итальянский журналист International Reporters Андреа Лучиди получил российское гражданство, пишет ТАСС со ссылкой на Лучиди. Итальянец с 2022 г. проживает в России и освещает боевые действия на Украине.
«Хочу поблагодарить власти России. Этот процесс был очень быстрым. Также хочу поблагодарить весь персонал МВД, они всегда были готовы помогать мне. Для меня очень важно, уже будучи гражданином России, освещать события в России для аудитории Запада в том числе», – сказал он.
10 ноября 2024 г. Лучиди обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему гражданство. Репортер выступил с такой просьбой после угроз санкций из-за его работы в России и Донбассе, писало International Reporters.
Лучиди 34 года, он освещает события военной операции на Украине более двух лет. Журналист в разговоре с агентством назвал Россию своим «вторым домом» и заявил, что он хотел «сделать свой вклад в войне против фашизма». Украинские и некоторые западные СМИ называют Лучиди «агентом Кремля».