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Итальянский журналист Лучиди получил гражданство России

Ведомости

Итальянский журналист International Reporters Андреа Лучиди получил российское гражданство, пишет ТАСС со ссылкой на Лучиди. Итальянец с 2022 г. проживает в России и освещает боевые действия на Украине.

«Хочу поблагодарить власти России. Этот процесс был очень быстрым. Также хочу поблагодарить весь персонал МВД, они всегда были готовы помогать мне. Для меня очень важно, уже будучи гражданином России, освещать события в России для аудитории Запада в том числе», – сказал он.

10 ноября 2024 г. Лучиди обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему гражданство. Репортер выступил с такой просьбой после угроз санкций из-за его работы в России и Донбассе, писало International Reporters.

Лучиди 34 года, он освещает события военной операции на Украине более двух лет. Журналист в разговоре с агентством назвал Россию своим «вторым домом» и заявил, что он хотел «сделать свой вклад в войне против фашизма». Украинские и некоторые западные СМИ называют Лучиди «агентом Кремля».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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