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Журналист из Италии попросил Путина о российском гражданстве

Ведомости

Итальянский журналист International Reporters Андреа Лучиди обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство, итальянец отправил главе государства соответствующее письмо, сообщает Telegram-канал International Reporters.

Репортер выступил с такой просьбой после угроз санкций из-за его работы в России и Донбассе, говорится в публикации. Журналист надеется получить защиту «от давления со стороны Запада, которое он считает несправедливым».

Лучиди 34 года, он освещает события военной спецоперации на Украине более двух лет, передает ТАСС. Журналист в разговоре с агентством назвал Россию своим «вторым домом» и заявил, что он хотел «сделать свой вклад в войне против фашизма». 

Лучиди добавил, что боится вернуться на родину, так как полиция, по его словам, может изъять его итальянский паспорт. СМИ называли итальянца «агентом Кремля», но это неправда, добавил журналист. Он пояснил, что работает для итальянских телеканалов.

В ноябре российский паспорт получил общественник и журналист, доктор общественно-политических наук, уроженец Финляндии Йохан Бэкман. Указ о принятии его в гражданство Путин подписал 21 октября. В том же месяце гражданином РФ стал политический беженец из США Джон Роблес, который после начала спецоперации помогал доставлять гуманитарные грузы российским военнослужащим и жителям приграничных территорий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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