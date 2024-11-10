Журналист из Италии попросил Путина о российском гражданстве

В ноябре российский паспорт получил общественник и журналист, доктор общественно-политических наук, уроженец Финляндии Йохан Бэкман. Указ о принятии его в гражданство Путин подписал 21 октября. В том же месяце гражданином РФ стал политический беженец из США Джон Роблес, который после начала спецоперации помогал доставлять гуманитарные грузы российским военнослужащим и жителям приграничных территорий.