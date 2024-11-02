Беженцу из США Джону Роблесу выдали паспорт России

Бекман в 1995–2001 гг. работал в отделе научно-исследовательского института правовой политики при минюсте Финляндии. В 2008 г. стал доцентом социологии права в университете Хельсинки, преподавал курсы исследования России. С 2009 г. начал правозащитную деятельность в отношении россиян, которые стали жертвами политических репрессий в Финляндии и Европе. В 2014 г. назначен официальным представителем Российского института стратегических исследовании в Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании. В том же году назначен официальным международным наблюдателем референдума в Крыму.