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Беженцу из США Джону Роблесу выдали паспорт России

Ведомости

Политический беженец из США Джон Роблес получил российский паспорт. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

В управлении ведомства в Московской области сотрудники МВД выдали паспорта России иностранным гражданам. Среди получивших документы был Роблес, который ранее проживал в США, уточнила Волк. В 1996 г. он прибыл в Россию, работал учителем английского языка. Сейчас Роблес работает литературным переводчиком. После начала спецоперации помогал доставлять гуманитарные грузы российским военнослужащим и жителям приграничных территорий.

Роблес отметил, что считает Россию своим домом. Он выразил благодарность сотрудникам полиции и органам государственной власти, которые помогли ему воплотить мечты о российском гражданстве.

21 октября президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство России капитана футбольного «Зенита» бразильца Дугласа Сантоса, Роблеса и финского правозащитника Эркки Йохана Бекмана.

19 октября журналист Иван Карпов сообщил, что Сантос оформляет российское гражданство. Бразилец играет за «Зенит» более пяти лет – с лета 2019 г. В 2016 г. он выиграл золотую медаль на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в составе олимпийской сборной Бразилии.

Бекман в 1995–2001 гг. работал в отделе научно-исследовательского института правовой политики при минюсте Финляндии. В 2008 г. стал доцентом социологии права в университете Хельсинки, преподавал курсы исследования России. С 2009 г. начал правозащитную деятельность в отношении россиян, которые стали жертвами политических репрессий в Финляндии и Европе. В 2014 г. назначен официальным представителем Российского института стратегических исследовании в Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании. В том же году назначен официальным международным наблюдателем референдума в Крыму.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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