Беженцу из США Джону Роблесу выдали паспорт России
Политический беженец из США Джон Роблес получил российский паспорт. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
В управлении ведомства в Московской области сотрудники МВД выдали паспорта России иностранным гражданам. Среди получивших документы был Роблес, который ранее проживал в США, уточнила Волк. В 1996 г. он прибыл в Россию, работал учителем английского языка. Сейчас Роблес работает литературным переводчиком. После начала спецоперации помогал доставлять гуманитарные грузы российским военнослужащим и жителям приграничных территорий.
Роблес отметил, что считает Россию своим домом. Он выразил благодарность сотрудникам полиции и органам государственной власти, которые помогли ему воплотить мечты о российском гражданстве.
21 октября президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство России капитана футбольного «Зенита» бразильца Дугласа Сантоса, Роблеса и финского правозащитника Эркки Йохана Бекмана.
19 октября журналист Иван Карпов сообщил, что Сантос оформляет российское гражданство. Бразилец играет за «Зенит» более пяти лет – с лета 2019 г. В 2016 г. он выиграл золотую медаль на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в составе олимпийской сборной Бразилии.
Бекман в 1995–2001 гг. работал в отделе научно-исследовательского института правовой политики при минюсте Финляндии. В 2008 г. стал доцентом социологии права в университете Хельсинки, преподавал курсы исследования России. С 2009 г. начал правозащитную деятельность в отношении россиян, которые стали жертвами политических репрессий в Финляндии и Европе. В 2014 г. назначен официальным представителем Российского института стратегических исследовании в Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании. В том же году назначен официальным международным наблюдателем референдума в Крыму.