Путин дал российское гражданство беженцу из США Роблесу и футболисту Сантосу
Президент России Владимир Путин дал гражданство России капитану футбольного «Зенита» бразильцу Дугласу Сантосу и американцу Джону Роблесу. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на портале правовых актов.
Роблес переехал из США в Россию в 1996 г. По словам мужчины, он влюбился в русскую женщину Галину, с которой переписывался долгое время, после чего принял решение переехать к ней, взяв своих детей. Но когда приехал в Россию, никакой Галины не нашел. ТАСС пишет, что после начала спецоперации на Украине Роблес стал волонтером и привозил лекарства для жителей Донбасса.