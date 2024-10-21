Путин дал российское гражданство беженцу из США Роблесу и футболисту Сантосу

Роблес переехал из США в Россию в 1996 г. По словам мужчины, он влюбился в русскую женщину Галину, с которой переписывался долгое время, после чего принял решение переехать к ней, взяв своих детей. Но когда приехал в Россию, никакой Галины не нашел. ТАСС пишет, что после начала спецоперации на Украине Роблес стал волонтером и привозил лекарства для жителей Донбасса.