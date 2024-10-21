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Путин дал российское гражданство беженцу из США Роблесу и футболисту Сантосу

Ведомости

Президент России Владимир Путин дал гражданство России капитану футбольного «Зенита» бразильцу Дугласу Сантосу и американцу Джону Роблесу. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на портале правовых актов.

19 октября журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что Сантос оформляет российское гражданство. Бразилец играет за «Зенит» более пяти лет – с лета 2019 г. В 2016 г. он выиграл золотую медаль на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в составе олимпийской сборной Бразилии.

Роблес переехал из США в Россию в 1996 г. По словам мужчины, он влюбился в русскую женщину Галину, с которой переписывался долгое время, после чего принял решение переехать к ней, взяв своих детей. Но когда приехал в Россию, никакой Галины не нашел. ТАСС пишет, что после начала спецоперации на Украине Роблес стал волонтером и привозил лекарства для жителей Донбасса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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