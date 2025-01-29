В Индии во время давки на празднике погибли 30 человек
По меньшей мере 30 человек погибли во время давки в Индии в городе Праяградж во время празднования фестиваля Кумбха Мела, сообщает агентство Ani со ссылкой на представителей полиции.
Сотрудники полиции города сообщают, что 30 человек погибли, еще 60 получили травмы. Были установлены личности 25 погибших. 36 человек на данный момент проходят лечение в местном медицинском учреждении.
Трагедия произошла в момент, когда верующие собрались на слиянии рек Ганг и Ямуна, чтобы совершить традиционное омовение в честь праздника Кумбха Мела.
Как сообщало издание The Guardian, ожидалось, что в этом году в честь фестиваля соберется самая большая аудитория за всю историю – 400 млн человек.
Агентство Reuters сообщает, что их сотрудниками было насчитано 39 тел в морге местной больницы. Старший офицер полиции Вайбхав Кришна сообщил агентству, что после давки в больницу доставили 90 человек, из которых 30 погибли, остальные проходят лечение.
Агентство также сообщает, что свидетели происшествия говорили о сильном толчке, из-за которого верующие падали друг на друга, в то время как другие утверждали, что перекрытие путей к воде привело к тому, что плотная толпа остановилась и люди падали в обморок от удушья.
Кумбха Мела, или «праздник кувшина», - обряды массового паломничества индусов к святыням индуизма, проводящиеся в течение нескольких лет. Кульминация празднества приходится на массовое омовение в водах Ганга, Сипры, Годавари либо Сангама, символизирующее очищение души и тела.