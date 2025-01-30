Замглавы Минцифры: россиян не обяжут входить на Wildberries через «Госуслуги»
«Мы не собираемся [делать] вход на Wildberries через "Госуслуги". Коллеги, мы точно не собираемся заставлять входить [туда так]», – сказал Качанов.
По данным Forbes, обязанность регистрироваться на маркетплейсах с помощью «Госуслуг» якобы предусматривает пакет антимошеннических поправок, который разработан в правительстве и проходит межведомственное согласование. Речь идет о возможных изменениях в законы «О связи», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
В мае 2024 г. председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что правила работы маркетплейсов требуют дополнительного регулирования, но делать это нужно аккуратно. Он отметил, что у людей много вопросов к маркетплейсам, чья деятельность не отличается прозрачностью, как у офлайн-магазинов. Среди основных вопросов – частые изменения условия договоров, комиссии за возврат товара, ограничения продавцов.