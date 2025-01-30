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Замглавы Минцифры: россиян не обяжут входить на Wildberries через «Госуслуги»

Ведомости

Россиян не будут обязывать авторизовываться на Wildberries через «Госуслуги». Об этом заявил на «Саммите развития» замглавы Минцифры Олег Качанов, передает ТАСС. 30 января издание Forbes сообщило, что граждан могут обязать регистрироваться на маркетплейсах и досках объявлений с помощью госпортала.

«Мы не собираемся [делать] вход на Wildberries через "Госуслуги". Коллеги, мы точно не собираемся заставлять входить [туда так]», – сказал Качанов.

По данным Forbes, обязанность регистрироваться на маркетплейсах с помощью «Госуслуг» якобы предусматривает пакет антимошеннических поправок, который разработан в правительстве и проходит межведомственное согласование. Речь идет о возможных изменениях в законы «О связи», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В мае 2024 г. председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что правила работы маркетплейсов требуют дополнительного регулирования, но делать это нужно аккуратно. Он отметил, что у людей много вопросов к маркетплейсам, чья деятельность не отличается прозрачностью, как у офлайн-магазинов. Среди основных вопросов – частые изменения условия договоров, комиссии за возврат товара, ограничения продавцов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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