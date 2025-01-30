Замглавы Минцифры: россиян не обяжут входить на Wildberries через «Госуслуги»

В мае 2024 г. председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что правила работы маркетплейсов требуют дополнительного регулирования, но делать это нужно аккуратно. Он отметил, что у людей много вопросов к маркетплейсам, чья деятельность не отличается прозрачностью, как у офлайн-магазинов. Среди основных вопросов – частые изменения условия договоров, комиссии за возврат товара, ограничения продавцов.