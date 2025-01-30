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Старовойт заверил Путина в соблюдении сроков по ВСМ Москва – Петербург

Ведомости

Проект по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург будет готов в срок, работа идет по графику. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Он отметил, что проект очень сложный, но «пока идем по графику». Проектный офис по поручению правительства возглавляет сам министр, поэтому, как он заявил, линия будет построена в срок.

Старовойт подчеркнул символичность подписания концессионного соглашения по строительству ВСМ в 50-летие БАМа.

На встрече Старовойт также доложил президенту о формировании проекта «Речные магистрали». «Мы вовлекаем субъекты Российской Федерации и оказываем им помощь, чтобы, как говорят, "раскатать" маршруты», – пояснил министр. По его мнению, речной вид транспорта незаслуженно был отодвинут на второй план.

Кроме того, Старовойт указал на то, что досмотр транспорта на границе России с Грузией и Азербайджаном проходит сейчас значительно быстрее. К 2030 г. предполагается, что задача по сокращению времени досмотра до 10 минут будет выполнена, отметил министр. 

Так, уже сейчас, по словам министра, в пять раз увеличены емкости на границе Россия – Азербайджан, на пропускных пунктах Россия – Китай и Россия – Грузия – в два раза.

В конце января правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила ставку в 0% по НДС для перевозчиков по ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Нулевая ставка НДС на перевозку пассажиров и багажа, а также на организацию таких перевозок будет установлена с 1 января 2028 г. и, как предполагается, будет действовать до 1 января 2065 г. Изменения в ст. 164 и 165 Налогового кодекса РФ были подготовлены Минфином.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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