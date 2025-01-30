Старовойт заверил Путина в соблюдении сроков по ВСМ Москва – Петербург

В конце января правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила ставку в 0% по НДС для перевозчиков по ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Нулевая ставка НДС на перевозку пассажиров и багажа, а также на организацию таких перевозок будет установлена с 1 января 2028 г. и, как предполагается, будет действовать до 1 января 2065 г. Изменения в ст. 164 и 165 Налогового кодекса РФ были подготовлены Минфином.