Старовойт заверил Путина в соблюдении сроков по ВСМ Москва – Петербург
Проект по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург будет готов в срок, работа идет по графику. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Он отметил, что проект очень сложный, но «пока идем по графику». Проектный офис по поручению правительства возглавляет сам министр, поэтому, как он заявил, линия будет построена в срок.
Старовойт подчеркнул символичность подписания концессионного соглашения по строительству ВСМ в 50-летие БАМа.
На встрече Старовойт также доложил президенту о формировании проекта «Речные магистрали». «Мы вовлекаем субъекты Российской Федерации и оказываем им помощь, чтобы, как говорят, "раскатать" маршруты», – пояснил министр. По его мнению, речной вид транспорта незаслуженно был отодвинут на второй план.
Кроме того, Старовойт указал на то, что досмотр транспорта на границе России с Грузией и Азербайджаном проходит сейчас значительно быстрее. К 2030 г. предполагается, что задача по сокращению времени досмотра до 10 минут будет выполнена, отметил министр.
Так, уже сейчас, по словам министра, в пять раз увеличены емкости на границе Россия – Азербайджан, на пропускных пунктах Россия – Китай и Россия – Грузия – в два раза.
В конце января правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила ставку в 0% по НДС для перевозчиков по ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Нулевая ставка НДС на перевозку пассажиров и багажа, а также на организацию таких перевозок будет установлена с 1 января 2028 г. и, как предполагается, будет действовать до 1 января 2065 г. Изменения в ст. 164 и 165 Налогового кодекса РФ были подготовлены Минфином.