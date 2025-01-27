Правкомиссия одобрила нулевую ставку НДС для перевозок по ВСМ Москва – Петербург

Нулевая ставка НДС на перевозку пассажиров и багажа, а также на организацию таких перевозок по ВСМ Москва – Санкт-Петербург будет установлена с 1 января 2028 г. и, как предполагается, будет действовать до 1 января 2065 г. Изменения в ст. 164 и 165 Налогового кодекса РФ были подготовлены Минфином.