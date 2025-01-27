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Правкомиссия одобрила нулевую ставку НДС для перевозок по ВСМ Москва – Петербург

Ведомости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила ставку в 0% по НДС для перевозчиков по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Об этом сообщили в Минфине РФ.

«Законопроект разработан для обеспечения благоприятных налоговых условий перевозки пассажиров и багажа по ВСМ», – говорится в сообщении.

Нулевая ставка НДС на перевозку пассажиров и багажа, а также на организацию таких перевозок по ВСМ Москва – Санкт-Петербург будет установлена с 1 января 2028 г. и, как предполагается, будет действовать до 1 января 2065 г. Изменения в ст. 164 и 165 Налогового кодекса РФ были подготовлены Минфином.

Старт строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом был дан президентом РФ Владимиром Путиным в марте 2024 г. Ее протяженность достигнет около 700 км. Общий объем инвестиций составит 1,8 трлн руб. Основным производителем высокоскоростных поездов для ВСМ будет группа «Синара».

23 декабря 2024 г. стало известно, что ВТБ профинансирует ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Как рассказал представитель кредитора «Ведомостям», банк планирует предоставить более 400 млрд руб. на строительство магистрали и создание высокоскоростного подвижного состава. Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что ВСМ от Москвы до Санкт-Петербурга позволит перевозить в пять раз больше пассажиров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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