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ВТБ профинансирует ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Ведомости

ВТБ в составе синдиката российских банков примет участие в финансировании высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель кредитно-финансовой организации.

«Значимость финансирования инфраструктуры в рамках экономического развития страны переоценить невозможно. Каждый проинвестированный в эту отрасль рубль создает материальный мультипликативный эффект для экономики», – подчеркнул член правления банка Виталий Сергейчук.

Банк планирует предоставить более 400 млрд руб. на строительство магистрали и создание высокоскоростного подвижного состава. Финансовое закрытие проекта прошло 20 декабря. По словам Сергейчука, на этапе строительства магистрали будет привлечено до 40 000 квалифицированных кадров, а после ввода ВСМ в эксплуатацию появится более 5000 постоянных рабочих мест. Повышение технологического суверенитета России обеспечит развитие новых технологий, которые нужны для создания подвижного состава.

В марте президент России Владимир Путин дал старт строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Ее протяженность достигнет порядка 700 км. Магистраль позволит сократить минимальное время в пути до 2 часов 15 минут. Общий объем инвестиций составит 1,8 трлн руб. Основным производителем высокоскоростных поездов для ВСМ будет группа «Синара». В кооперации по проекту примет участие второй крупнейший российский производитель железнодорожной техники «Трансмашхолдинг».

Сейчас в России нет действующих ВСМ. В 2019 г. Путин поручил спроектировать высокоскоростную железнодорожную магистраль из Москвы в Санкт-Петербург. Тогда РЖД рассчитывала запустить магистраль к 2026 г. В середине августа 2023 г. президент России указал, что настало время для реализации проекта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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