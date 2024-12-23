ВТБ профинансирует ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Сейчас в России нет действующих ВСМ. В 2019 г. Путин поручил спроектировать высокоскоростную железнодорожную магистраль из Москвы в Санкт-Петербург. Тогда РЖД рассчитывала запустить магистраль к 2026 г. В середине августа 2023 г. президент России указал, что настало время для реализации проекта.