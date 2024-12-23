ВТБ профинансирует ВСМ Москва – Санкт-Петербург
ВТБ в составе синдиката российских банков примет участие в финансировании высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель кредитно-финансовой организации.
«Значимость финансирования инфраструктуры в рамках экономического развития страны переоценить невозможно. Каждый проинвестированный в эту отрасль рубль создает материальный мультипликативный эффект для экономики», – подчеркнул член правления банка Виталий Сергейчук.
Банк планирует предоставить более 400 млрд руб. на строительство магистрали и создание высокоскоростного подвижного состава. Финансовое закрытие проекта прошло 20 декабря. По словам Сергейчука, на этапе строительства магистрали будет привлечено до 40 000 квалифицированных кадров, а после ввода ВСМ в эксплуатацию появится более 5000 постоянных рабочих мест. Повышение технологического суверенитета России обеспечит развитие новых технологий, которые нужны для создания подвижного состава.
В марте президент России Владимир Путин дал старт строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Ее протяженность достигнет порядка 700 км. Магистраль позволит сократить минимальное время в пути до 2 часов 15 минут. Общий объем инвестиций составит 1,8 трлн руб. Основным производителем высокоскоростных поездов для ВСМ будет группа «Синара». В кооперации по проекту примет участие второй крупнейший российский производитель железнодорожной техники «Трансмашхолдинг».
Сейчас в России нет действующих ВСМ. В 2019 г. Путин поручил спроектировать высокоскоростную железнодорожную магистраль из Москвы в Санкт-Петербург. Тогда РЖД рассчитывала запустить магистраль к 2026 г. В середине августа 2023 г. президент России указал, что настало время для реализации проекта.