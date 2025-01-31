Песков не стал комментировать задержания сотрудников «Роснано»

31 января МВД России сообщило, что в Москве и Московской области задержаны трое сотрудников ООО «Роснано», подозреваемых в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. По делу были задержаны исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян, директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова. Как сообщает МВД, в ближайшее время для подсудимых будет избрана мера пресечения. Расследование продолжается – устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности, ее обстоятельства и соучастники.