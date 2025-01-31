Песков не стал комментировать задержания сотрудников «Роснано»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может прокомментировать задержания троих сотрудников «Роснано».
Песков отказался от комментариев поскольку это следственные действия.
31 января МВД России сообщило, что в Москве и Московской области задержаны трое сотрудников ООО «Роснано», подозреваемых в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. По делу были задержаны исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян, директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова. Как сообщает МВД, в ближайшее время для подсудимых будет избрана мера пресечения. Расследование продолжается – устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности, ее обстоятельства и соучастники.
По версии следствия, в 2017 г. фигуранты дела предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств для скрытия результатов экономической деятельности компании. Искаженные данные были предоставлены единственному акционеру «Роснано», что позволило компании избежать отзыва ранее выданных государственных гарантий, а также привлечь дополнительное финансирование. В результате преступной схемы с 2022 г. по 2024 г. государство выделило компании более 43 млрд руб.
11 января директор по особым поручениям «Роснано» Евгений Фролов заявил, что оценочный ущерб от нелегальных финансовых операций в «Роснано» превысил 200 млрд руб., а уголовные дела возбуждены на сумму более 43 млрд руб.