Трамп: вертолет летел выше предельной нормы перед авиакатастрофой в Вашингтоне
Вертолет UH-60 Black Hawk летел выше предельной высоты перед тем, как столкнуться с пассажирским самолетом PSA Airlines в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана. Об этом в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.
«Вертолет Black hawk летел слишком высоко, намного. Он был намного выше предела в 200 футов [61 м]», – говорится в сообщении.
Пассажирский самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700, следовавший из Уичито (штат Канзас), столкнулся в воздухе с вертолетом UH-60 Black Нawk в аэропорту имени Рональда Рейгана 29 января около 21:00 по местному времени (5:00 30 января мск). Оба воздушных судна упали в реку Потомак.
На борту самолета находились 64 человека, из которых четверо – члены экипажа. Выживших в авиакатастрофе нет. Среди погибших – чемпионы мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская. В США они работали в качестве тренеров. Погибли и летевшие вместе с ними американские спортсмены.
The Times со ссылкой на Национальный совет по безопасности на транспорте США пишет, что чиновники намерены опубликовать предварительный отчет об аварии в течение 30 дней.