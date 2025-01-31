Трамп: вертолет летел выше предельной нормы перед авиакатастрофой в Вашингтоне

На борту самолета находились 64 человека, из которых четверо – члены экипажа. Выживших в авиакатастрофе нет. Среди погибших – чемпионы мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская. В США они работали в качестве тренеров. Погибли и летевшие вместе с ними американские спортсмены.