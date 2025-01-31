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Трамп: вертолет летел выше предельной нормы перед авиакатастрофой в Вашингтоне

Ведомости

Вертолет UH-60 Black Hawk летел выше предельной высоты перед тем, как столкнуться с пассажирским самолетом PSA Airlines в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана. Об этом в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

«Вертолет Black hawk летел слишком высоко, намного. Он был намного выше предела в 200 футов [61 м]», – говорится в сообщении.

Пассажирский самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700, следовавший из Уичито (штат Канзас), столкнулся в воздухе с вертолетом UH-60 Black Нawk в аэропорту имени Рональда Рейгана 29 января около 21:00 по местному времени (5:00 30 января мск). Оба воздушных судна упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 64 человека, из которых четверо – члены экипажа. Выживших в авиакатастрофе нет. Среди погибших – чемпионы мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская. В США они работали в качестве тренеров. Погибли и летевшие вместе с ними американские спортсмены.

The Times со ссылкой на Национальный совет по безопасности на транспорте США пишет, что чиновники намерены опубликовать предварительный отчет об аварии в течение 30 дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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