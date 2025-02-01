При падении автобуса со склона на Пхукете пострадали девять человек

Инцидент произошел в районе Тамбон Карон округа Муанг. Водитель автобуса рассказал полиции, что ехал с пляжа Ката в Патонг, когда потерял управление на повороте и вылетел с дороги. Высота падения составила примерно 20 м. В результате аварии пострадали девять человек, включая четырех граждан Китая, двоих россиян, немца и двух тайцев. Четверо из них госпитализированы в больницу Патонга. Полиция проводит расследование произошедшего.