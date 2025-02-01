При падении автобуса со склона на Пхукете пострадали девять человек
Девять человек пострадали в результате падения автобуса со склона на острове Пхукет в Таиланде, в том числе двое российских граждан. Об этом сообщает Bangkok Post.
Инцидент произошел в районе Тамбон Карон округа Муанг. Водитель автобуса рассказал полиции, что ехал с пляжа Ката в Патонг, когда потерял управление на повороте и вылетел с дороги. Высота падения составила примерно 20 м. В результате аварии пострадали девять человек, включая четырех граждан Китая, двоих россиян, немца и двух тайцев. Четверо из них госпитализированы в больницу Патонга. Полиция проводит расследование произошедшего.
В генеральном консульстве России в Пхукете сообщили «РИА Новости», что при ДТП двое россиян получили легкие травмы и отказались от госпитализации после получения медицинской помощи.
2 января автобус с российскими туристами врезался в Toyota Fortuner возле пункта взимания платы за проезд по дороге в Паттайю в Таиланде. Пострадали 27 человек, в том числе 74-летний водитель. Туристический автобус компании ООО «Ким хор тур» оказался полностью разбит в результате аварии. Всего в нем находились 42 российских туриста.