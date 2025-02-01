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При падении автобуса со склона на Пхукете пострадали девять человек

Ведомости

Девять человек пострадали в результате падения автобуса со склона на острове Пхукет в Таиланде, в том числе двое российских граждан. Об этом сообщает Bangkok Post.

Инцидент произошел в районе Тамбон Карон округа Муанг. Водитель автобуса рассказал полиции, что ехал с пляжа Ката в Патонг, когда потерял управление на повороте и вылетел с дороги. Высота падения составила примерно 20 м. В результате аварии пострадали девять человек, включая четырех граждан Китая, двоих россиян, немца и двух тайцев. Четверо из них госпитализированы в больницу Патонга. Полиция проводит расследование произошедшего.

В генеральном консульстве России в Пхукете сообщили «РИА Новости», что при ДТП двое россиян получили легкие травмы и отказались от госпитализации после получения медицинской помощи.

2 января автобус с российскими туристами врезался в Toyota Fortuner возле пункта взимания платы за проезд по дороге в Паттайю в Таиланде. Пострадали 27 человек, в том числе 74-летний водитель. Туристический автобус компании ООО «Ким хор тур» оказался полностью разбит в результате аварии. Всего в нем находились 42 российских туриста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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