Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде
Автобус с российскими туристами попал в ДТП возле пункта взимания платы за проезд по дороге в Паттайю в Таиланде. Пострадали 27 человек. Об этом сообщает газета Matichon.
Издание сообщает, что автобус внезапно потерял управление и сменил полосу движения. Там он врезался в Toyota Fortuner.
Туристический автобус принадлежит компании ООО «Ким Хор Тур», в результате аварии он был полностью разбит. В автобусе находились 42 российских туриста. Также пострадал 74-летний водитель.