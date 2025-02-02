Галявиев планировал уничтожить здание казанской гимназии

Суд приговорил на тот момент 21-летнего Галявиева к пожизненному заключению в апреле 2023 г. Его признали виновным в нападении на школьников и преподавателей казанской гимназии № 175 в мае 2021 г., в результате чего погибли девять человек, в том числе семеро детей. Галявиев окончил ту же гимназию в 2017 г. В ходе процесса Галявиев признал свою вину, раскаялся в содеянном и просил прощения у потерпевших.