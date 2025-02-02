Галявиев планировал уничтожить здание казанской гимназии
Отбывающий пожизненный срок за нападение на казанскую гимназию в 2021 г. Ильназ Галявиев рассчитывал, что его самодельное взрывное устройство разрушит здание учебного заведения, пишет «РИА Новости» со ссылкой на постановление суда.
По информации суда, такой вывод был сделан на основе показаний Галявиева, которые тот дал в ходе предварительного расследования. Он рассчитывал, что взрыв изготовленного им устройства «будет мощным и приведет к большим разрушениям стен, перекрытий и иных конструктивных элементов гимназии, вплоть до полного разрушения здания», говорится в документе.
Галявиев перед нападением на школу также проводил испытания самодельной бомбы, следует из постановления. По данным суда, он купил компоненты для взрывного устройства и изготовил его, а в марте 2021 г., «испытывая эффективность детонирующего взрывчатого вещества, он четыре раза взрывал в различных местах изготовленные им детонаторы».
Суд приговорил на тот момент 21-летнего Галявиева к пожизненному заключению в апреле 2023 г. Его признали виновным в нападении на школьников и преподавателей казанской гимназии № 175 в мае 2021 г., в результате чего погибли девять человек, в том числе семеро детей. Галявиев окончил ту же гимназию в 2017 г. В ходе процесса Галявиев признал свою вину, раскаялся в содеянном и просил прощения у потерпевших.
В конце января 2025 г. суд признал казанского стрелка исключительно опасным для общества, писало «РИА Новости» со ссылкой на постановление. Иное наказание, кроме пожизненного лишения свободы, не будет являться восстановлением социальной справедливости, исправлением осужденного и предупреждением совершения им новых преступлений, уточнялось в документе.