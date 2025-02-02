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Галявиев планировал уничтожить здание казанской гимназии

Ведомости

Отбывающий пожизненный срок за нападение на казанскую гимназию в 2021 г. Ильназ Галявиев рассчитывал, что его самодельное взрывное устройство разрушит здание учебного заведения, пишет «РИА Новости» со ссылкой на постановление суда.

По информации суда, такой вывод был сделан на основе показаний Галявиева, которые тот дал в ходе предварительного расследования. Он рассчитывал, что взрыв изготовленного им устройства «будет мощным и приведет к большим разрушениям стен, перекрытий и иных конструктивных элементов гимназии, вплоть до полного разрушения здания», говорится в документе.

Галявиев перед нападением на школу также проводил испытания самодельной бомбы, следует из постановления. По данным суда, он купил компоненты для взрывного устройства и изготовил его, а в марте 2021 г., «испытывая эффективность детонирующего взрывчатого вещества, он четыре раза взрывал в различных местах изготовленные им детонаторы».

Суд приговорил на тот момент 21-летнего Галявиева к пожизненному заключению в апреле 2023 г. Его признали виновным в нападении на школьников и преподавателей казанской гимназии № 175 в мае 2021 г., в результате чего погибли девять человек, в том числе семеро детей. Галявиев окончил ту же гимназию в 2017 г. В ходе процесса Галявиев признал свою вину, раскаялся в содеянном и просил прощения у потерпевших.

В конце января 2025 г. суд признал казанского стрелка исключительно опасным для общества, писало «РИА Новости» со ссылкой на постановление. Иное наказание, кроме пожизненного лишения свободы, не будет являться восстановлением социальной справедливости, исправлением осужденного и предупреждением совершения им новых преступлений, уточнялось в документе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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