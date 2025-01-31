Суд признал казанского стрелка Галявиева исключительно опасным для общества
Отбывающий пожизненный срок, напавший на казанскую школу Ильназ Галявиев признан исключительно опасным для общества. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на постановление суда.
«Судебная коллегия не находит оснований не согласиться с назначенным Галявиеву наказанием в виде пожизненного лишения свободы, поскольку Галявиев представляет исключительную опасность для общества», – говорится в материале.
В документе уточняется, что иное наказание, кроме пожизненного лишения свободы, не будет являться восстановлением социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений.
Суд приговорил 21-летнего Галявиева к пожизненному заключению в апреле 2023 г. Его признали виновным в нападении с оружием на школьников и преподавателей казанской гимназии № 175 в 2021 г., в результате чего погибли девять человек, в том числе семеро детей. Галявиев окончил эту же гимназию за несколько лет до нападения, в 2017 г. В ходе процесса Галявиев признал свою вину, раскаялся в содеянном и просил прощения у потерпевших.
Сторона защиты просила суд не назначать ему пожизненный срок и отправить на принудительное лечение. На стадии расследования дважды проводилась экспертиза для определения вменяемости молодого человека. Психиатры пришли к выводу, что в момент совершения преступления он был вменяем.
Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда, сумма которых превышает 120 млн руб. Всего потерпевшими по делу признано 667 человек. В августе 2023 г. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции утвердил приговор.