Суд признал казанского стрелка Галявиева исключительно опасным для общества

Суд приговорил 21-летнего Галявиева к пожизненному заключению в апреле 2023 г. Его признали виновным в нападении с оружием на школьников и преподавателей казанской гимназии № 175 в 2021 г., в результате чего погибли девять человек, в том числе семеро детей. Галявиев окончил эту же гимназию за несколько лет до нападения, в 2017 г. В ходе процесса Галявиев признал свою вину, раскаялся в содеянном и просил прощения у потерпевших.