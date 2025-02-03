Кравцов доложил Путину о создании 200 агроклассов в 74 регионах РФ
В России было создано около 200 агроклассов в 74 регионах. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщили в Кремле.
Весной прошлого года глава страны поручил Минпросвещения совместно с Минсельхозом изучить возможность создания профильных агроклассов, а также при необходимости усилить профориентацию в этой области.
«Мы создали в 74 регионах порядка 200 агроклассов», – сказал Кравцов.
Президент также поручал построить 1300 новых школ до конца 2024 г., эта задача была перевыполнена. Кроме того, было возведено 1680 детских садов, что позволило практически устранить очереди, сказал Кравцов.
По словам министра, в рамках нового национального проекта «Семья» до 2030 г. планируется строительство 100 детских садов и ремонт 2300 дошкольных учреждений.
По программе модернизации школьных систем образования проведут капремонт порядка 4500 школ. Кроме того, будет организована программа капитальных ремонтов детских садов: по аналогии со школами до 2030 г. будет отремонтировано 2300 детсадов.
«Также мы готовимся к строительству 12 флагманских школ мирового уровня для ребят, которые интересуются точными науками, развивая естественнонаучное образование», – пояснил министр.
Министр добавил, что подготовлены единые учебники по истории для учеников 5–9-х классов и впервые – единые государственные учебники для колледжей.