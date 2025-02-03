Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Путин подписал закон о повышении порога сбора взносов на капремонт

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на улучшение собираемости взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов, где фонд на эти нужды формируется на специальных счетах. Этот документ был опубликован на официальном портале правовых актов.

По новым правилам, максимальный размер фактических поступлений взносов на спецсчета увеличивается с 50 до 60%. Это означает, что, если собираемость взносов не достигнет установленного уровня, собственники помещений будут обязаны погасить образовавшуюся задолженность в течение пяти месяцев. При неисполнении этого условия формирование фонда капремонта изменится – со специальных счетов на счета регионального оператора.

Во время обсуждения законопроекта в Госдуме была принята поправка, касающаяся расчета пени за задержку в оплате коммунальных услуг. Ставка была снижена более чем вдвое – до 9,5%. Это значит, что с начала 2025 г. и вплоть до его конца пени за неуплату услуг ЖКХ будут начисляться на основе фиксированной ставки в 9,5%, а не на основании ключевой ставки ЦБ, которая сейчас составляет 21%.

Эксперты отмечали, что данный закон окончательно делает «общий котел» основным способом накопления средств для капремонта.

Ожидается, что специальные счета в скором времени уйдут в прошлое, а все финансовые вопросы, связанные с капитальным ремонтом, будут решаться исключительно региональными операторами.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных