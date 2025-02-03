Путин подписал закон о повышении порога сбора взносов на капремонт

Во время обсуждения законопроекта в Госдуме была принята поправка, касающаяся расчета пени за задержку в оплате коммунальных услуг. Ставка была снижена более чем вдвое – до 9,5%. Это значит, что с начала 2025 г. и вплоть до его конца пени за неуплату услуг ЖКХ будут начисляться на основе фиксированной ставки в 9,5%, а не на основании ключевой ставки ЦБ, которая сейчас составляет 21%.