Путин подписал закон о повышении порога сбора взносов на капремонт
Президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на улучшение собираемости взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов, где фонд на эти нужды формируется на специальных счетах. Этот документ был опубликован на официальном портале правовых актов.
По новым правилам, максимальный размер фактических поступлений взносов на спецсчета увеличивается с 50 до 60%. Это означает, что, если собираемость взносов не достигнет установленного уровня, собственники помещений будут обязаны погасить образовавшуюся задолженность в течение пяти месяцев. При неисполнении этого условия формирование фонда капремонта изменится – со специальных счетов на счета регионального оператора.
Во время обсуждения законопроекта в Госдуме была принята поправка, касающаяся расчета пени за задержку в оплате коммунальных услуг. Ставка была снижена более чем вдвое – до 9,5%. Это значит, что с начала 2025 г. и вплоть до его конца пени за неуплату услуг ЖКХ будут начисляться на основе фиксированной ставки в 9,5%, а не на основании ключевой ставки ЦБ, которая сейчас составляет 21%.
Эксперты отмечали, что данный закон окончательно делает «общий котел» основным способом накопления средств для капремонта.
Ожидается, что специальные счета в скором времени уйдут в прошлое, а все финансовые вопросы, связанные с капитальным ремонтом, будут решаться исключительно региональными операторами.