Выпускников медвузов хотят обязать отрабатывать два – три года по профессии

В июне 2024 г. в Госдуму был внесен законопроект о повышении качества медицинского образования в России. Согласно изменениям, предлагается предоставить Минздраву полномочия по контролю за медобразованием. В частности, на ведомство хотят возложить разработку и утверждение типовых дополнительных профессиональных программ. Сейчас Минздрав устанавливает стандарты и требования к подготовке кадров только в подведомственных ему вузах.