Выпускников медвузов хотят обязать отрабатывать два – три года по профессии
Минздрав России предложил обязать выпускников-бюджетников медицинских вузов и колледжей отрабатывать два – три года в медучреждении после получения образования. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленный ведомством законопроект.
Отработка сроком в три года будет установлена для выпускников медвузов, для выпускников медколледжей предлагается установить отработку в два года. При этом медик сможет сам выбрать клинику – государственную или частную, предпочитаемый регион и конкретную организацию.
«Предполагается, что выпускники должны будут трудоустроиться в течение одного года после окончания вуза или колледжа. Если этого не произойдет, им придется компенсировать в двукратном размере бюджетные затраты на обучение», – говорится в материале.
Сейчас бюджетное обучение студента медвуза обходится в среднем в 203 100 руб. в год, отмечает «Коммерсантъ». Таким образом, штраф может составить около 2,5 млн руб.
Подобное правило действует в России для студентов, поступивших в медвузы в рамках целевого набора. Студенты-целевики заключают договор не только с вузом, но и с будущим работодателем, что предполагает дальнейшее трудоустройство взамен на оплату обучения организацией. В рамках правила о целевом наборе Минздрав предлагает увеличить штраф за нетрудоустройство вдвое, следует из материала.
В июне 2024 г. в Госдуму был внесен законопроект о повышении качества медицинского образования в России. Согласно изменениям, предлагается предоставить Минздраву полномочия по контролю за медобразованием. В частности, на ведомство хотят возложить разработку и утверждение типовых дополнительных профессиональных программ. Сейчас Минздрав устанавливает стандарты и требования к подготовке кадров только в подведомственных ему вузах.
Авторы инициативы также предложили запретить исключительно онлайн-обучение на программах среднего и высшего медицинского и фармацевтического образования. Аналогичный запрет касается дополнительных профессиональных программ, предусматривающих практическую подготовку. По состоянию на февраль 2025 г., законопроект был принят депутатами в первом чтении.