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Выпускников медвузов хотят обязать отрабатывать два – три года по профессии

Ведомости

Минздрав России предложил обязать выпускников-бюджетников медицинских вузов и колледжей отрабатывать два – три года в медучреждении после получения образования. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленный ведомством законопроект.

Отработка сроком в три года будет установлена для выпускников медвузов, для выпускников медколледжей предлагается установить отработку в два года. При этом медик сможет сам выбрать клинику – государственную или частную, предпочитаемый регион и конкретную организацию.

«Предполагается, что выпускники должны будут трудоустроиться в течение одного года после окончания вуза или колледжа. Если этого не произойдет, им придется компенсировать в двукратном размере бюджетные затраты на обучение», – говорится в материале.

Сейчас бюджетное обучение студента медвуза обходится в среднем в 203 100 руб. в год, отмечает «Коммерсантъ». Таким образом, штраф может составить около 2,5 млн руб.

Подобное правило действует в России для студентов, поступивших в медвузы в рамках целевого набора. Студенты-целевики заключают договор не только с вузом, но и с будущим работодателем, что предполагает дальнейшее трудоустройство взамен на оплату обучения организацией. В рамках правила о целевом наборе Минздрав предлагает увеличить штраф за нетрудоустройство вдвое, следует из материала.

В июне 2024 г. в Госдуму был внесен законопроект о повышении качества медицинского образования в России. Согласно изменениям, предлагается предоставить Минздраву полномочия по контролю за медобразованием. В частности, на ведомство хотят возложить разработку и утверждение типовых дополнительных профессиональных программ. Сейчас Минздрав устанавливает стандарты и требования к подготовке кадров только в подведомственных ему вузах.

Авторы инициативы также предложили запретить исключительно онлайн-обучение на программах среднего и высшего медицинского и фармацевтического образования. Аналогичный запрет касается дополнительных профессиональных программ, предусматривающих практическую подготовку. По состоянию на февраль 2025 г., законопроект был принят депутатами в первом чтении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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