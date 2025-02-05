Asia Plus: Верховный суд Таджикистана вынес приговоры фигурантам дела о госперевороте
Верховный суд Таджикистана вынес обвинительные приговоры фигурантам дела о «государственном перевороте», сообщает местный портал Asia Plus со ссылкой на источник.
Оглашение приговора состоялось в СИЗО в Душанбе, процесс проходил за закрытыми дверями. Большинство фигурантов были приговорены к 18 и 27 годам лишения свободы. Фигуранты обвиняются по статьям о госизмене (305 УК РТ), захвате власти (306 УК РТ), мошенничестве (247 УК РТ) и разжигании национальной, расовой, местнической или религиозной вражды (189 УК РТ).
По информации портала, депутата парламента и бывшего председателя демократической партии Таджикистана Саидджафара Усмонзоду приговорили к 27 годам лишения свободы, бывшего министра иностранных дел Таджикистана Хамрохона Зарифи – к 27 годам, заместителя председателя социал-демократической партии Таджикистана и юриста Шокирджона Хакимова – к 18 годам, бывшего заместителя председателя демократической партии и журналиста Ахмадшоха Комилзоду – к 18 годам.
Кроме того, к восьми годам лишения свободы была приговорена журналистка и племянница Шокирджона Хакимова Рухшона Хакимова. Ей вменяется обвинение по статье о государственной измене (ст. 305 УК РТ). Она была арестована прямо в зале суда, до вынесения приговора она оставалась на свободе из-за наличия двух малолетних детей.
В рамках этого дела также был приговорен к 18 годам лишения свободы бывший председатель верховного совета Таджикистана Акбаршох Искандаров и бывший начальник управления министерства иностранных дел Абдулфайз Атои – он приговорен к 17 годам лишения свободы.
Официальной информации по делу власти Таджикистана не предоставляют.
Аресты политических деятелей начались в июне 2024 г. после задержания Саидджафара Усмонзоды. Затем в течение нескольких месяцев были задержаны еще как минимум семь человек.