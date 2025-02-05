Asia Plus: Верховный суд Таджикистана вынес приговоры фигурантам дела о госперевороте

Кроме того, к восьми годам лишения свободы была приговорена журналистка и племянница Шокирджона Хакимова Рухшона Хакимова. Ей вменяется обвинение по статье о государственной измене (ст. 305 УК РТ). Она была арестована прямо в зале суда, до вынесения приговора она оставалась на свободе из-за наличия двух малолетних детей.