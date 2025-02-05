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Asia Plus: Верховный суд Таджикистана вынес приговоры фигурантам дела о госперевороте

Ведомости

Верховный суд Таджикистана вынес обвинительные приговоры фигурантам дела о «государственном перевороте», сообщает местный портал Asia Plus со ссылкой на источник.

Оглашение приговора состоялось в СИЗО в Душанбе, процесс проходил за закрытыми дверями. Большинство фигурантов были приговорены к 18 и 27 годам лишения свободы. Фигуранты обвиняются по статьям о госизмене (305 УК РТ), захвате власти (306 УК РТ), мошенничестве (247 УК РТ) и разжигании национальной, расовой, местнической или религиозной вражды (189 УК РТ).

По информации портала, депутата парламента и бывшего председателя демократической партии Таджикистана Саидджафара Усмонзоду приговорили к 27 годам лишения свободы, бывшего министра иностранных дел Таджикистана Хамрохона Зарифи – к 27 годам, заместителя председателя социал-демократической партии Таджикистана и юриста Шокирджона Хакимова – к 18 годам, бывшего заместителя председателя демократической партии и журналиста Ахмадшоха Комилзоду – к 18 годам.

Кроме того, к восьми годам лишения свободы была приговорена журналистка и племянница Шокирджона Хакимова Рухшона Хакимова. Ей вменяется обвинение по статье о государственной измене (ст. 305 УК РТ). Она была арестована прямо в зале суда, до вынесения приговора она оставалась на свободе из-за наличия двух малолетних детей.

В рамках этого дела также был приговорен к 18 годам лишения свободы бывший председатель верховного совета Таджикистана Акбаршох Искандаров и бывший начальник управления министерства иностранных дел Абдулфайз Атои – он приговорен к 17 годам лишения свободы.

Официальной информации по делу власти Таджикистана не предоставляют.

Аресты политических деятелей начались в июне 2024 г. после задержания Саидджафара Усмонзоды. Затем в течение нескольких месяцев были задержаны еще как минимум семь человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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