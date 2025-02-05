В России изучат предварительный отчет о крушении самолета AZAL
Российские ведомства внимательно изучат предварительный отчет минтранса Казахстана о расследовании крушения пассажирского самолета Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи Актау. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это предварительный отчет. Конечно, наши соответствующие ведомства с большим вниманием, с должным вниманием будут его изучать. Из администрации президента эту тему комментировать не считаем возможным», – уточнил он.
4 февраля минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет по расследованию авиационного происшествия с самолетом Embraer-190. Лайнер следовал по маршруту Баку – Грозный. После двух неудачных попыток произвести посадку на аэродром Грозный экипаж решил вернуться в Баку. В процессе возврата были потеряны основные системы управления воздушного судна.
По данным бортового речевого самописца, фиксируется звуковой удар, сработала звуковая сигнализация отключения автопилота и автомата тяги. Зафиксирован отказ системы триммирования самолета по тангажу и начало разгерметизации кабины. Затем фиксируется повторный звуковой удар. Командир по внутренней связи связался с бортпроводником, тот доложил: «Взорвалось два сидения». Экипаж решил, что произошло столкновение с птицами, и командир запросил у диспетчера ближайший аэродром для посадки. Согласно распечатке переговоров, на борту начал заканчиваться кислород и ряд пассажиров стали терять сознание. Командир принял решение следовать на запасной аэродром Актау для аварийной посадки, но там при столкновении с землей лайнер разрушился и частично сгорел.
25 декабря самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение у Актау. На его борту были пять членов экипажа и 62 пассажира, 38 человек погибли. Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что лайнер во время нахождения в воздушном пространстве России подвергся внешнему воздействию, что привело к полной потере управления.