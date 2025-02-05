В России изучат предварительный отчет о крушении самолета AZAL

По данным бортового речевого самописца, фиксируется звуковой удар, сработала звуковая сигнализация отключения автопилота и автомата тяги. Зафиксирован отказ системы триммирования самолета по тангажу и начало разгерметизации кабины. Затем фиксируется повторный звуковой удар. Командир по внутренней связи связался с бортпроводником, тот доложил: «Взорвалось два сидения». Экипаж решил, что произошло столкновение с птицами, и командир запросил у диспетчера ближайший аэродром для посадки. Согласно распечатке переговоров, на борту начал заканчиваться кислород и ряд пассажиров стали терять сознание. Командир принял решение следовать на запасной аэродром Актау для аварийной посадки, но там при столкновении с землей лайнер разрушился и частично сгорел.