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В России изучат предварительный отчет о крушении самолета AZAL

Ведомости

Российские ведомства внимательно изучат предварительный отчет минтранса Казахстана о расследовании крушения пассажирского самолета Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи Актау. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это предварительный отчет. Конечно, наши соответствующие ведомства с большим вниманием, с должным вниманием будут его изучать. Из администрации президента эту тему комментировать не считаем возможным», – уточнил он.

4 февраля минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет по расследованию авиационного происшествия с самолетом Embraer-190. Лайнер следовал по маршруту Баку – Грозный. После двух неудачных попыток произвести посадку на аэродром Грозный экипаж решил вернуться в Баку. В процессе возврата были потеряны основные системы управления воздушного судна.

По данным бортового речевого самописца, фиксируется звуковой удар, сработала звуковая сигнализация отключения автопилота и автомата тяги. Зафиксирован отказ системы триммирования самолета по тангажу и начало разгерметизации кабины. Затем фиксируется повторный звуковой удар. Командир по внутренней связи связался с бортпроводником, тот доложил: «Взорвалось два сидения». Экипаж решил, что произошло столкновение с птицами, и командир запросил у диспетчера ближайший аэродром для посадки. Согласно распечатке переговоров, на борту начал заканчиваться кислород и ряд пассажиров стали терять сознание. Командир принял решение следовать на запасной аэродром Актау для аварийной посадки, но там при столкновении с землей лайнер разрушился и частично сгорел.

25 декабря самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение у Актау. На его борту были пять членов экипажа и 62 пассажира, 38 человек погибли. Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что лайнер во время нахождения в воздушном пространстве России подвергся внешнему воздействию, что привело к полной потере управления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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