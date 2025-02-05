Бастрыкин: мигранты стали чаще совершать экстремистские преступления

Для предупреждения алкоголизации молодежи Бастрыкин предложил запретить продавать любые спиртосодержащие напитки молодежи до 21 года, а также снизить возраст ответственности за сбыт наркотиков до 14 лет. По его мнению, это позволит противодействовать криминалу, вовлекающему подростков в наркобизнес, убеждающему их в безнаказанности в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности. В прошлом году, по словам Бастрыкина, увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений на 11% среди несовершеннолетних. Всего в 2024 г. следователями СК расследовалось свыше 17 000 уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних, в суд направлено более 7600 уголовных дел против 9000 подростков. Существенную долю составляют дела, связанные с незаконным оборотом наркотиков (14%), уточнил он.