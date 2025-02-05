Бастрыкин: мигранты стали чаще совершать экстремистские преступления

Бастрыкин: мигранты стали чаще совершать экстремистские преступленияОб этом сказал глава СКР на итоговой коллегии ведомства за 2024 год
В 2024 г. Следственный комитет России добился возмещения ущерба от преступлений в размере более 121 млрд руб., рассказал председатель ведомства Александр Бастрыкин в ходе расширенного заседания коллегии по итогам работы за прошлый год. Кроме того, по словам главы СКР, ведомство наложило обеспечительные аресты на имущество обвиняемых еще на 135 млрд руб. При этом, отметил Бастрыкин, следственная практика показывает необходимость дальнейшего совершенствования правовых механизмов для эффективного возмещения ущерба от преступных посягательств.
Бастрыкин также сообщил о росте числа преступлений террористической и экстремистской направленности среди мигрантов. «Серьезная угроза общественной безопасности обозначилась все более дерзкими проявлениями экстремизма со стороны иностранных граждан», – сказал он. Всего иностранцами совершено 253 преступления террористического характера. Глава ведомства отметил, что зачастую совершающие преступления мигранты находятся в России на незаконном положении, бесконтрольно перемещаются по ее территории, систематически нарушают предписания миграционного законодательства. Он обратил внимание на то, что резонансные дела и преступления, совершенные мигрантами, вызывают справедливый запрос общественности на установление порядка в сфере миграционных отношений. Например, говорит он, многократно возросло число обращений в СК по данной тематике (с 95 до 701). «Происходящие в стране миграционные процессы должны быть поставлены под жесткий контроль государства, надежно обеспечивающий национальные интересы РФ и ее граждан», – заключил Бастрыкин.
Отдельно председатель обратил внимание на преступления со стороны Украины. Так, с 2014 г. СК возбудил более 6000 дел в отношении 1500 лиц, в том числе представителей руководства Украины, силовых структур, членов радикальных националистических объединений. Сейчас ведомство уже завершило расследование 405 уголовных дел по обвинению 548 военнослужащих ВСУ и наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины, уточнил Бастрыкин. Для этого в центральном аппарате СКР создано специальное следственное управление с дислокацией в Донецке.
Для предупреждения алкоголизации молодежи Бастрыкин предложил запретить продавать любые спиртосодержащие напитки молодежи до 21 года, а также снизить возраст ответственности за сбыт наркотиков до 14 лет. По его мнению, это позволит противодействовать криминалу, вовлекающему подростков в наркобизнес, убеждающему их в безнаказанности в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности. В прошлом году, по словам Бастрыкина, увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений на 11% среди несовершеннолетних. Всего в 2024 г. следователями СК расследовалось свыше 17 000 уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних, в суд направлено более 7600 уголовных дел против 9000 подростков. Существенную долю составляют дела, связанные с незаконным оборотом наркотиков (14%), уточнил он.