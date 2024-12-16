Преступность в России снизилась на 2,3%
Общее число зарегистрированных преступлений в России за январь – ноябрь сократилось на 2,3% в годовом выражении, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
В частности, количество убийств и покушений на убийство снизилось на 7,1%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 8,9%. Число разбоев сократилось на 16,5%, грабежей – на 20,7%. Краж было зарегистрировано меньше на 15,1% (на 28,3% – квартирных, на 20,6% – краж автомобилей, на 13,5% – угонов транспортных средств).
При этом выросло число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий – на 14,3% год к году. На 3,3% снизилось число «преступных посягательств, которые совершены несовершеннолетними или при их соучастии». Количество преступлений иностранцев и лиц без гражданства сократилось на 2,1%, в их отношении – на 17,5%.
Общее число ДТП с тяжелыми последствиями снизилось на 1,7%, а количество аварий, совершенных нетрезвыми водителями – на 8,5%.
12 декабря Волк сообщала о сокращении на 3,9% числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами с января по ноябрь 2024 г. В частности, количество разбойных нападений и грабежей упало на 25,7%, а преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, стало меньше на 15,8%.