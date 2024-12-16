Преступность в России снизилась на 2,3%

При этом выросло число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий – на 14,3% год к году. На 3,3% снизилось число «преступных посягательств, которые совершены несовершеннолетними или при их соучастии». Количество преступлений иностранцев и лиц без гражданства сократилось на 2,1%, в их отношении – на 17,5%.