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Преступность в России снизилась на 2,3%

Ведомости

Общее число зарегистрированных преступлений в России за январь – ноябрь сократилось на 2,3% в годовом выражении, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

В частности, количество убийств и покушений на убийство снизилось на 7,1%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 8,9%. Число разбоев сократилось на 16,5%, грабежей – на 20,7%. Краж было зарегистрировано меньше на 15,1% (на 28,3% – квартирных, на 20,6% – краж автомобилей, на 13,5% – угонов транспортных средств).

При этом выросло число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий – на 14,3% год к году. На 3,3% снизилось число «преступных посягательств, которые совершены несовершеннолетними или при их соучастии». Количество преступлений иностранцев и лиц без гражданства сократилось на 2,1%, в их отношении – на 17,5%.

Общее число ДТП с тяжелыми последствиями снизилось на 1,7%, а количество аварий, совершенных нетрезвыми водителями – на 8,5%.

12 декабря Волк сообщала о сокращении на 3,9% числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами с января по ноябрь 2024 г. В частности, количество разбойных нападений и грабежей упало на 25,7%, а преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, стало меньше на 15,8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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