МВД сообщило о снижении числа преступлений мигрантов в январе – ноябре
Число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами с января по ноябрь 2024 г., снизилось на 3,9% год к году, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.
В частности, количество разбойных нападений и грабежей упало на 25,7%, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, стало меньше на 15,8%. Иностранцы и лица без гражданства стали на 11,1% реже умышленно причинять тяжкий вред здоровью, а число убийств и покушений на убийство относительно этой категории снизилось на 4,5%.
«Общее число преступлений, совершенных иностранцами, снизилось в этом году на 2,1% по сравнению с прошлогодними показателями», – написала Волк в своем Telegram-канале.
9 декабря кабмин утвердил правила публикации в сети информации об иностранных гражданах или людях без гражданства, содержащейся в реестре контролируемых лиц, включая состав размещаемых сведений. Сведения о мигранте будут размещаться МВД РФ как оператором реестра на официальном сайте ведомства.
23 июля Госдума приняла закон об установлении нового правового режима высылки из России. Поправки распространяются на тех, кто не имеет законного основания находиться в стране. В октябре «Ведомости» писали, что МВД разработало порядок работы с иностранцами, к которым будет применяться новый правовой режим высылки. Министерство намерено разыскивать мигрантов, внесенных в реестр контролируемых лиц, проверяя места проживания и пребывания иностранца, а также мест работы и вероятного нахождения. Ответственный за розыск сотрудник МВД должен будет изучить материалы о контролируемом лице, в том числе поступающие в Государственную информационную систему миграционного учета (ГИСМУ), и направить запросы в территориальные органы МВД и другие подразделения министерства.