МВД сообщило о снижении числа преступлений мигрантов в январе – ноябре

23 июля Госдума приняла закон об установлении нового правового режима высылки из России. Поправки распространяются на тех, кто не имеет законного основания находиться в стране. В октябре «Ведомости» писали, что МВД разработало порядок работы с иностранцами, к которым будет применяться новый правовой режим высылки. Министерство намерено разыскивать мигрантов, внесенных в реестр контролируемых лиц, проверяя места проживания и пребывания иностранца, а также мест работы и вероятного нахождения. Ответственный за розыск сотрудник МВД должен будет изучить материалы о контролируемом лице, в том числе поступающие в Государственную информационную систему миграционного учета (ГИСМУ), и направить запросы в территориальные органы МВД и другие подразделения министерства.