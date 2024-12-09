В РФ утвердили нормы размещения данных о мигрантах из реестра контролируемых лиц

Согласно постановлению кабмина, содержащиеся в реестре контролируемых лиц сведения о мигранте будут размещаться МВД РФ, как оператором реестра, на официальном сайте ведомства. Речь о сведениях, подтверждающих наличие или отсутствие информации об иностранце в реестре контролируемых лиц: фамилии, имени и отчестве мигранта, дате рождения, а также серии, номере и дате выдаче удостоверяющего личность документа. Эти данные размещаются в соответствующем разделе не позднее суток с момента внесения данных в реестр или исключения этой информации из него. Общий доступ к таким сведениям документом не предусмотрен: для получения информации необходимо направить запрос оператору.