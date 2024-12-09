В РФ утвердили нормы размещения данных о мигрантах из реестра контролируемых лиц
Правительство России утвердило правила публикации в сети информации об иностранных гражданах или людях без гражданства, содержащейся в реестре контролируемых лиц, включая состав размещаемых сведений. Соответствующий документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликован на сайте правовой информации.
Согласно постановлению кабмина, содержащиеся в реестре контролируемых лиц сведения о мигранте будут размещаться МВД РФ, как оператором реестра, на официальном сайте ведомства. Речь о сведениях, подтверждающих наличие или отсутствие информации об иностранце в реестре контролируемых лиц: фамилии, имени и отчестве мигранта, дате рождения, а также серии, номере и дате выдаче удостоверяющего личность документа. Эти данные размещаются в соответствующем разделе не позднее суток с момента внесения данных в реестр или исключения этой информации из него. Общий доступ к таким сведениям документом не предусмотрен: для получения информации необходимо направить запрос оператору.
Правила вступают в силу 5 февраля 2025 г.
В конце сентября «Ведомости» писали, что проект постановления кабмина с правилами размещения в интернет-версии реестра сведений об иностранцах разработало МВД. Эксперт по миграционным вопросам Вадим Коженов отмечал, что внесенные в реестр нелегальные мигранты в России «не смогут комфортно жить». По его словам, при собеседовании с иностранцем работодатель сможет проверить, внесен ли кандидат в реестр контролируемых лиц. К примеру, в перечень могут попасть мигранты, совершившие два правонарушения за три последних года.