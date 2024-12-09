Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

В РФ утвердили нормы размещения данных о мигрантах из реестра контролируемых лиц

Ведомости

Правительство России утвердило правила публикации в сети информации об иностранных гражданах или людях без гражданства, содержащейся в реестре контролируемых лиц, включая состав размещаемых сведений. Соответствующий документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликован на сайте правовой информации.

Согласно постановлению кабмина, содержащиеся в реестре контролируемых лиц сведения о мигранте будут размещаться МВД РФ, как оператором реестра, на официальном сайте ведомства. Речь о сведениях, подтверждающих наличие или отсутствие информации об иностранце в реестре контролируемых лиц: фамилии, имени и отчестве мигранта, дате рождения, а также серии, номере и дате выдаче удостоверяющего личность документа. Эти данные размещаются в соответствующем разделе не позднее суток с момента внесения данных в реестр или исключения этой информации из него. Общий доступ к таким сведениям документом не предусмотрен: для получения информации необходимо направить запрос оператору.

Правила вступают в силу 5 февраля 2025 г.

В конце сентября «Ведомости» писали, что проект постановления кабмина с правилами размещения в интернет-версии реестра сведений об иностранцах разработало МВД. Эксперт по миграционным вопросам Вадим Коженов отмечал, что внесенные в реестр нелегальные мигранты в России «не смогут комфортно жить». По его словам, при собеседовании с иностранцем работодатель сможет проверить, внесен ли кандидат в реестр контролируемых лиц. К примеру, в перечень могут попасть мигранты, совершившие два правонарушения за три последних года.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных