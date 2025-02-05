ТАСС: предполагаемый соучастник покушения на Саркисяна объявлен в розыск
Оперативники установили предполагаемого фигуранта дела о взрыве в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, в результате которого погиб президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Он объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по делу об убийстве двух или более лиц (ст. 105 УК РФ) был установлен предполагаемый соучастник преступления. Он объявлен в федеральный розыск», – уточнил собеседник агентства.
Других деталей в правоохранительных органах не сообщили.
3 февраля на первом этаже ЖК «Алые паруса» произошел взрыв. В результате взрыва Саркисян скончался в реанимации. По данным ТАСС, также погиб его охранник. Еще четверо человек ранены. Собеседник «Ведомостей» в правоохранительных органах сообщал, что бомба сдетонировала в момент, когда Саркисян находился в подъезде здания с охранниками. По предварительной информации, подрыв в комплексе мог совершить террорист-смертник.
По факту инцидента возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц), пп. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство общеопасным способом), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот оружия).