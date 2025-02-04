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Подрыв в ЖК «Алые паруса» мог совершить террорист-смертник

В результате покушения погиб президент федерации бокса ДНР Саркисян
Ведомости

Подрыв в московском жилом комплексе «Алые паруса», по предварительной информации, мог совершить террорист-смертник. Об этом сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с ходом расследования.

Предварительно, террорист привел в действие взрывное устройство, которое принес с собой, пишет «Интерфакс» со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах. Приоритетной версией подрыва мог стать «передел сфер влияния», сообщили агентству в правоохранительных органах.

Источник ТАСС уточнил, что следствие отрабатывает несколько мотивов убийства Саркисяна, в том числе личную месть.

3 февраля на первом этаже ЖК «Алые паруса» произошел взрыв. В результате руководитель Федерации бокса ДНР и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян был ранен, позже он скончался в реанимации. ТАСС писал, что также погиб его охранник. Еще четверо человек пострадали.

По словам собеседника «Ведомостей» в правоохранительных органах, бомба сдетонировала на первом этаже здания в момент, когда Саркисян был в подъезде комплекса с охранниками. По предварительной информации правоохранителей, в подготовке покушении на Саркисяна участвовали несколько человек.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц), пп. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство общеопасным способом), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот оружия).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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