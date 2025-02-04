Подрыв в ЖК «Алые паруса» мог совершить террорист-смертник

По словам собеседника «Ведомостей» в правоохранительных органах, бомба сдетонировала на первом этаже здания в момент, когда Саркисян был в подъезде комплекса с охранниками. По предварительной информации правоохранителей, в подготовке покушении на Саркисяна участвовали несколько человек.