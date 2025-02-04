Подрыв в ЖК «Алые паруса» мог совершить террорист-смертник

Подрыв в ЖК «Алые паруса» мог совершить террорист-смертникВ результате покушения погиб президент федерации бокса ДНР Саркисян
Подрыв в московском жилом комплексе «Алые паруса», по предварительной информации, мог совершить террорист-смертник. Об этом сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с ходом расследования.
Источник ТАСС уточнил, что следствие отрабатывает несколько мотивов убийства Саркисяна, в том числе личную месть.
3 февраля на первом этаже ЖК «Алые паруса» произошел взрыв. В результате руководитель Федерации бокса ДНР и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян был ранен, позже он скончался в реанимации. ТАСС писал, что также погиб его охранник. Еще четверо человек пострадали.
По словам собеседника «Ведомостей» в правоохранительных органах, бомба сдетонировала на первом этаже здания в момент, когда Саркисян был в подъезде комплекса с охранниками. По предварительной информации правоохранителей, в подготовке покушении на Саркисяна участвовали несколько человек.
Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц), пп. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство общеопасным способом), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот оружия).