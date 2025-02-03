В подготовке покушения на Армена Саркисяна были задействованы несколько человек

3 февраля в Москве на первом этаже элитного ЖК «Алые паруса» произошел взрыв. В результате Саркисян был ранен, позже он скончался в реанимации. ТАСС писал, что в результате покушения также погиб его охранник. Еще четверо человек пострадали. По словам собеседника «Ведомостей» в правоохранительных органах, бомба сдетонировала на первом этаже здания в момент, когда Саркисян находился в подъезде комплекса с охранниками.