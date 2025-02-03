В подготовке покушения на Армена Саркисяна были задействованы несколько человек
В подготовке покушении на президента Федерации бокса Донецкой народной республики и создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна, который погиб 3 февраля после взрыва в московском ЖК «Алые паруса», были задействованы несколько человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Предварительно, в подготовке покушения на Саркисяна были задействованы несколько человек. Роли каждого были распределены заранее. Были люди, в том числе задействованные в слежке, и непосредственно исполнители взрыва», – сообщил собеседник агентства.
3 февраля в Москве на первом этаже элитного ЖК «Алые паруса» произошел взрыв. В результате Саркисян был ранен, позже он скончался в реанимации. ТАСС писал, что в результате покушения также погиб его охранник. Еще четверо человек пострадали. По словам собеседника «Ведомостей» в правоохранительных органах, бомба сдетонировала на первом этаже здания в момент, когда Саркисян находился в подъезде комплекса с охранниками.
Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц), п. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство общеопасным способом), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот оружия).